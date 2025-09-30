Microcrédito: a energia do crescimento em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Financiamento do Agroamigo, do BNB, retira famílias da exclusão, aumenta renda e fortalece o desenvolvimento regional no Nordeste.

Em Pernambuco, o microcrédito produtivo orientado tem se consolidado como um verdadeiro catalisador de ascensão social. Mais do que uma linha de financiamento, ele representa esperança e inclusão, como mostra a trajetória do agricultor Edvan José da Silva, de Buíque.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/materia-microcredito-transforma-pe-lucca-de-biase-30-09/" target="_blank">Microcrédito: a energia do crescimento em Pernambuco</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

Edvan cultiva batata doce, cenoura e feijão de corda, mas tinha sua produção limitada por um obstáculo: a conta de energia, que chegava a ultrapassar R$ 650 por mês devido à necessidade de irrigação.

A virada veio com o programa Agroamigo do Banco do Nordeste (BNB), que financiou a instalação de um sistema de energia solar. O resultado foi imediato: a conta que antes custava quase R$ 700 hoje varia entre R$ 5 e R$ 10. A economia de cerca de 95% permitiu que ele ampliasse a produção e garantisse melhor qualidade de vida para a família.

“Praticamente o que a gente arrumava era só para pagar a Celpe. Hoje, depois da energia solar, melhorou bastante mesmo”, afirma o agricultor.

Indicadores sociais e desenvolvimento sustentável

A superação de Edvan reflete o compromisso do Sistema Nacional de Fomento (SNF) com os pequenos empreendedores. Em parceria com a ONU, a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) desenvolveu uma metodologia para avaliar não só volume de crédito e inadimplência, mas também o impacto social e ambiental, alinhando os financiamentos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“Conseguimos medir se o microcrédito de fato está promovendo inclusão produtiva e reduzindo desigualdade”, explica André Godói, diretor executivo da ABDE.

Microcrédito como motor das economias locais

Para Godói, o microcrédito é a ferramenta mais importante de inclusão financeira no Brasil, pois dinamiza economias locais, gera emprego, renda e fortalece cadeias produtivas.

Pesquisas confirmam esse impacto. O IPEA mostrou que beneficiários do programa Crescer tiveram aumento de renda entre 5% e 6,37%, efeito que se manteve por mais de quatro anos após o fim do programa.

Além disso, 70% dos beneficiários são mulheres, muitas delas chefes de família, que usam o recurso como capital de giro ou investimento em atividades produtivas.

Nordeste como modelo

Apesar de desafios, como a vulnerabilidade da agricultura familiar e os custos operacionais em áreas rurais, o Nordeste desponta como referência em microcrédito. Programas como o CredAmigo e o Agroamigo, ambos do Banco do Nordeste, são reconhecidos internacionalmente.

A história de Edvan é um retrato desse movimento: o microcrédito no Nordeste não é apenas dinheiro, mas sim a oportunidade para agricultores, artesãos e pequenos comerciantes de participarem de uma economia mais justa — e, como no caso de Edvan, de transformarem a sombra das dívidas em luz e prosperidade.