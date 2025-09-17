Gestão milionária: a crise das dívidas e multas no futebol brasileiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Comentarista Ralph de Carvalho alerta para o endividamento alarmante dos clubes e a má gestão que gera indenizações milionárias a técnicos

A Rádio Jornal trouxe a análise do comentarista Ralph de Carvalho sobre o cenário financeiro do futebol brasileiro. Segundo ele, a soma das dívidas dos clubes já ultrapassa os R$ 20 bilhões — um valor “impensável” até poucos anos atrás.

Entre os mais endividados, Corinthians (R$ 2,4 bilhões), Atlético e São Paulo ocupam o topo, enquanto mais de dez clubes acumulam passivos superiores a R$ 1 bilhão. No Recife, Sport, Náutico e Santa Cruz também carregam grandes débitos.

Para Ralph, um dos exemplos mais claros de descontrole é o Santos, que firmou contrato com Pedro Caixinha prevendo multa rescisória de R$ 15 milhões. Demitido em abril, o treinador acionou a Fifa e o clube foi condenado a pagar 2,2 milhões de euros (R$ 14,4 milhões). “Assinam multas altíssimas em um cenário em que se demite três treinadores por ano. Isso pode custar R$ 45 milhões só em indenizações”, alertou o comentarista.

O Sport também entrou na lista. Após demitir Pepa, precisou arcar com cerca de R$ 3,2 milhões referentes à comissão técnica. Logo depois, contratou Antônio Oliveira, que ficou apenas 20 dias no cargo, deixando um passivo de mais R$ 2,7 milhões.

Para Ralph, a raiz do problema está na mentalidade dos dirigentes: “É má gestão. Hoje está bom, amanhã pode faltar. No futebol, contratam primeiro e depois pensam em como pagar”. Ele compara com a administração de empresas, em que cada gasto é discutido, enquanto no futebol “se faz até leilão para tirar jogador de outro clube, sem olhar para trás”.

A opinião completa de Ralph de Carvalho, “o Bola de Ouro que diz todas as verdades”, está disponível na programação da Rádio Jornal.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

