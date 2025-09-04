fechar
Homem é assassinado a tiros em frente dos filhos no Grande Recife

Crianças presenciaram o crime, mas não foram atingidas; polícia investiga motivação e autoria do homicídio. Saiba mais sobre o ocorrido

04/09/2025
Um homem de 33 anos, identificado como Franklin José da Reda Silva, foi assassinado a tiros na ladeira da Rua Amaro Albino Pimentel, no bairro do Areeiro, em Camaragibe. O crime ocorreu enquanto a vítima caminhava com seus três filhos, entre eles uma menina de oito anos.

Segundo relatos da polícia, um carro se aproximou da família e alguns homens encapuzados, que simulavam serem policiais, desceram do veículo. Eles ordenaram que Franklin colocasse as mãos para trás e se rendesse. Ao obedecer às instruções, a vítima foi atingida por disparos.

Presença das crianças

As crianças presenciaram toda a ação, mas não foram atingidas pelos disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

Perfil da vítima e investigações

Franklin trabalhava como zelador no cemitério da Várzea há três meses e possuía antecedentes criminais, segundo informações da polícia. Moradores da região relataram que ele era uma pessoa tranquila e trabalhadora.

A Polícia Civil segue investigando a motivação e a autoria do homicídio. O corpo de Franklin José da Reda Silva foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

