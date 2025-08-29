fechar
Rádio Jornal fortalece compromisso com informação e prestação de serviço no Balanço de Notícias

Em nova fase, com o retorno de Ednaldo Santos, programa alia tradição, análise e presença ampliada nas ruas

Por Da Rádio Jornal Publicado em 29/08/2025 às 17:24
A Rádio Jornal anuncia uma nova fase do programa Balanço de Notícias, que volta a ser apresentado, a partir de 1º de setembro, por Ednaldo Santos, um dos comunicadores mais experientes e respeitados do rádio pernambucano. A mudança marca o retorno do profissional ao comando do programa, reforçando o compromisso da emissora com a informação precisa, o jornalismo analítico e a escuta ativa da população.

Com isso, o comunicador Ciro Bezerra, que esteve à frente do programa nos últimos anos, se dedica integralmente à TV Jornal. Paralelamente, Ciro segue como apresentador do 'Conversa Boa', aos sábados, às 11h, na Rádio Jornal, ampliando sua atuação em projetos multiplataforma. O programa vem consolidando um modelo inovador de integração entre conteúdo e negócios, já comprovado pelo êxito de iniciativas como o 'Frever', no Carnaval, e o 'Arrastapé', no São João, que alcançaram expressivos resultados de audiência e faturamento.

Nova fase

Ednaldo Santos disse estar feliz por retornar ao comando do Balanço de Notícias, nas tardes da Rádio Jornal, e afirmou que espera que essa nova fase seja marcada por conquistas e maior proximidade com o público. "Prometo que estaremos fazendo muito mais por você, fortalecendo amizades, consolidando nossa convivência com a família pernambucana, com muita responsabilidade social e compromisso de servir a Pernambuco e ao Brasil. Estaremos promovendo a cultura, incentivando os valores artísticos e preservando as tradições, com uma comunicação moderna, dinâmica e contagiante. Cada minuto será único e especial, e o ouvinte estará sempre em primeiro lugar”, destacou.

O Balanço de Notícias vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h, e mantém seu perfil dinâmico, informativo e analítico, aprofundando os temas que marcam o dia. O programa destaca os problemas da Região Metropolitana do Recife, qualidade dos serviços públicos, política, economia, cidades e, claro, a participação ativa dos ouvintes.

Time de colunistas

Além da apresentação de Ednaldo Santos, o programa conta com um time de especialistas que participam de colunas fixas durante a semana:

  • Segunda-feira: Sustentabilidade, com a bióloga e professora Soraya El-Deir
  • Terça-feira: Momento Econômico, com o economista Sandro Prado
  • Quarta-feira: Política, com o cientista político Hely Ferreira
  • Quinta-feira: Mundo e Diplomacia, com o professor e diplomata Thales Castro
  • Sexta-feira: Segurança Pública, com a jornalista e especialista Edna Jatobá

Essa diversidade de vozes e olhares qualificados amplia o alcance temático do programa, promovendo discussões profundas e pluralidade de ideias sobre os assuntos mais relevantes da atualidade.

Compromisso com os ouvintes

De acordo com o coordenador de jornalismo da Rádio Jornal, Victor Tavares, essa nova fase reafirma o compromisso da emissora em se manter como referência em credibilidade, proximidade com o público e capacidade de adaptação às transformações do rádio. “Estamos muito felizes com o retorno de Ednaldo Santos ao Balanço de Notícias, um comunicador que é sinônimo de experiência e confiança para os ouvintes. Além disso, estamos ampliando nossa estrutura com a chegada de uma nova equipe de reportagem dedicada a acompanhar de perto as demandas da população. Isso significa mais presença nas ruas, mais prestação de serviço, cobertura detalhada da cidade e informações que impactam diretamente a vida de quem nos acompanha, especialmente na volta para casa no fim do dia. Nosso objetivo é continuar sendo a principal referência em informação de qualidade, opinião responsável e serviço no rádio pernambucano”.

O diretor de jornalismo do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Laurindo Ferreira, reforça a importância desse momento para o fortalecimento da marca Rádio Jornal. “O Balanço de Notícias é um dos programas mais tradicionais do rádio pernambucano e cumpre uma função essencial de conectar a sociedade às discussões que impactam a vida da população. Essa movimentação demonstra a capacidade de adaptação da Rádio Jornal, que une tradição e modernidade para entregar conteúdo de qualidade. Mais do que acompanhar os fatos, queremos ajudar a interpretá-los e oferecer ao público informação confiável, análise responsável e prestação de serviço em tempo real. É esse compromisso que sustenta a história e a relevânciadaemissora”.

