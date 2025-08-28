Pensão alimentícia: maioridade não extingue obrigação automaticamente, alerta especialista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Advogado Hugo Bonora explica que pensão só pode ser encerrada por decisão judicial e pode continuar até o fim dos estudos do beneficiário

No programa Balanço de Notícias Tá no Seu Direito, apresentado por Ciro Bezerra na Rádio Jornal, o advogado Dr. Hugo Bonora, especialista em direito de família, explicou um tema que gera dúvidas recorrentes: o fim da pensão alimentícia quando o filho completa 18 anos.

Muitos acreditam que a obrigação cessa automaticamente com a maioridade civil, mas isso é um mito. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ações ligadas à pensão alimentícia estão entre as mais comuns no Judiciário, o que reforça a necessidade de esclarecer o tema.

Bonora destacou que a maioridade não extingue, por si só, a obrigação. “A resposta surpreende muitos pais. A obrigação não termina de forma automática”, disse. Segundo ele, a Justiça só é acionada quando há litígio — em famílias que convivem de forma harmoniosa, não há necessidade de processo.

O advogado explicou que, após os 18 anos, muitos jovens ainda dependem financeiramente da família por estarem em faculdades ou cursos técnicos. Nesse caso, o pagamento deve continuar até o término da formação. Já quando o filho começa a trabalhar e a gerar renda própria, o alimentante pode recorrer ao Judiciário para pedir a exoneração.

A regra é clara: a obrigação só pode ser encerrada por decisão judicial. Parar de pagar por conta própria pode gerar consequências legais. Além disso, Bonora ressaltou que o compromisso do estudante também pesa. Faltas, reprovações e falta de empenho podem embasar pedidos judiciais para interromper a pensão.

O especialista concluiu reforçando a importância da informação para evitar decisões equivocadas e orientou que cada caso seja avaliado juridicamente.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/quadro-ta-no-seu-direito-balanco-28-08/" target="_blank">Tá no Seu Direito: Pensão alimentícia: maioridade não extingue obrigação automaticamente, alerta especialista</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

