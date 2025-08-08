CEO da Gerdau critica concorrência "desleal" da China e cobra ação do governo brasileiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O diretor-presidente da Gerdau, Gustavo Werneck, fez críticas à atuação da China no mercado de aço brasileiro e cobrou do governo federal ações mais firmes para enfrentar o que classificou como uma "concorrência desleal". A declaração foi dada, nesta sexta-feira (8), durante entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

Segundo Werneck, a indústria nacional está sendo prejudicada pela entrada massiva de produtos subsidiados pelos chineses e o Brasil precisa agir com urgência para preservar empregos e a produção local.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/entrevista-gustavo-werneck-gerdau-08-08/" target="_blank">ENTREVISTA GUSTAVO WERNECK - GERDAU 08-08</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

“A gente não precisa de nenhum tipo de proteção, de benesse do governo. O que a gente tem pedido é que o governo coloque condições isonômicas para a gente poder competir”, afirmou Werneck.

Para o executivo, o aço chinês entra no Brasil com apoio direto do governo federal, o que desequilibra o mercado e ameaça a indústria nacional.

O Brasil tem uma demanda de 4 milhões de toneladas de vergalhão, segundo ele. "A China tem uma capacidade instalada de 400 milhões de toneladas. Apenas 1% da capacidade instalada da China seria suficiente para suprir toda a demanda brasileira", comentou o CEO.

Gerdau e EUA

Além da concorrência com os produtos chineses, Gustavo Werneck também falou sobre o impacto da política americana no setor.

Segundo ele, a Gerdau está preparada para esse cenário, pois opera há quase 40 anos nos Estados Unidos como empresa local. “A gente opera como empresa americana. Mais de 60% do resultado da Gerdau vem de lá”, disse.

"A gente sempre tomou essa escolha de diversificar os nossos negócios e operar localmente. A gente já há muitos anos não acredita mais na facilidade de exportar. Vendo a desglobalização.

Então, pelo fato da gente operar lá localmente, a gente tem sido beneficiado pela reindustrialização dos Estados Unidos", comentou.

Participação do CEO da Gerdau no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal - Artur Borba / JC Imagem

O executivo também abordou a decisão da empresa de cortar 1.500 empregos recentemente. Ele explicou que a medida não tem relação com tarifas internacionais, mas sim com o ambiente de negócios no Brasil.

“O que está faltando, no nosso ponto de vista, é uma tomada de decisão. Todos os elementos estão na mesa. Falta aplicar mecanismos legais de defesa comercial, aprovados pela OMC", afirmou.

Mesmo diante das dificuldades, o CEO reforçou o compromisso da empresa com o país. “De forma alguma a gente vai deixar de investir no Brasil, mas a gente tá olhando com muita cautela. O ambiente de negócios no Brasil vem se deteriorando ao longo do tempo", relatou.

O CEO também comentou a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos e o bloco dos BRICS. Ele defendeu uma postura equilibrada do governo brasileiro.

“A gente não acredita que convicções políticas deveriam ser impeditivo para relações comerciais. Não dá para não ter uma relação comercial intensa com os Estados Unidos", frisou.

Relação com Pernambuco

Ao fim da entrevista, o executivo relembrou a ligação histórica da Gerdau com Pernambuco, com investimento de R$ 250 milhões nos últimos anos.

"A nossa história aqui em Pernambuco é muito interessante, foi o primeiro passo da Gerdau saindo do Rio Grande do Sul. Naquela época, a gente entendia que era o momento de dar um próximo passo. Então, nós compramos o empreendimento do grupo Brennand em 1969. Em 1973, a gente começou a produzir os pregos aqui na cidade do Recife", comentou Gustavo.

