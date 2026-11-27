Presidente diz que governo precisará gastar com responsabilidade para economia crescer, mas descarta cortes em benefícios sociais e na educação

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, durante agenda no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (27), a necessidade de ajustes nas contas públicas para garantir o crescimento da economia. A declaração ocorre um dia após o anúncio de Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, como futuro ministro da Fazenda.

Durante um evento com lideranças da juventude e do movimento estudantil em Niterói, Lula afirmou que o governo precisará ter cautela com os gastos e priorizar investimentos.

“Para crescer, a gente não pode gastar dinheiro à toa. Para crescer, a gente tem que gastar dinheiro certo”, disse.

A escolha de Trabuco foi bem recebida pelo mercado financeiro, diante da expectativa de maior compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas. O futuro ministro deverá ser pressionado a apresentar medidas para reduzir despesas, preservando investimentos e programas sociais considerados prioritários.

Lula, por sua vez, descartou cortes em benefícios sociais e na educação, mas defendeu ajustes para evitar pagamentos indevidos.

“Não haverá hipótese de eu cortar qualquer benefício do povo pobre desse país, ou da educação. Agora, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, porque não pode receber benefício quem não tem direito”, declarou.

Em novembro, o presidente sancionou medidas que podem gerar economia de até R$ 56 bilhões em 2027. O pacote prevê mecanismos para conter o crescimento de despesas obrigatórias e limitar compensações de créditos tributários de empresas. Apesar disso, há pressão no Congresso por novas ações de controle das contas públicas.

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