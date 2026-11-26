Desde o início da semana interlocutores de Lula procuraram amigos de Trabuco para convencê-lo a aceitar, sob argumento de que ele tinha o perfil ideal

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, aceitou convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do petista. Trabuco é o primeiro ministro confirmado para o novo governo. A escolha indica que o presidente pretende fazer um ajuste fiscal mais rigoroso em sua próxima gestão, o que já provoca críticas nas fileiras do PT.

O banqueiro e colunista do Estadão desembarcou em Brasília no fim da tarde de ontem, acompanhado da mulher, Lucilia Diniz, para se reunir com o presidente no Palácio da Alvorada. O encontro durou pouco menos de duas horas. Após a reunião, o executivo logo partiu para o aeroporto de Brasília. Questionado por jornalistas se já poderiam chamá-lo de ministro, Trabuco se limitou a dizer: "Ainda não".

Pouco tempo depois, em nota, o Planalto confirmou o novo ministro. "Luiz Carlos Trabuco aceitou o convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027", diz a nota. "A confirmação aconteceu em reunião realizada, no final da tarde desta quarta-feira (26), no Palácio da Alvorada."

Desde o início da semana, interlocutores de Lula procuraram amigos de Trabuco para convencê-lo a aceitar o cargo, sob o argumento de que ele tinha o perfil ideal, neste momento, para ajudar o Brasil a sair da crise econômica. O presidente ofereceu o posto ao banqueiro em reunião na última segunda-feira, também em Brasília. O encontro ocorreu fora da agenda oficial.

Formado em Filosofia, com pós-graduação em Sociopsicologia, Trabuco tem uma carreira ligada ao Bradesco, onde começou a trabalhar aos 17 anos como escriturário. Ao longo de mais de 40 anos, foi diretor de marketing, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência e presidente da Bradesco Seguros.

Em 2009, tornou-se CEO do banco, cargo que ocupou até 2018, quando passou a ser presidente do conselho de administração. Sua gestão foi marcada por grandes aquisições pelo Bradesco, como a do HSBC Brasil, em 2015 .

MERCADO

Desde que Lula venceu as eleições, em outubro, o mercado torcia por um nome na Fazenda que desse credibilidade à economia, sobretudo na área fiscal, a fim de conter gastos e estabilizar a trajetória da dívida pública. Em artigo publicado no dia 1.º de novembro, Trabuco escreveu que "a redução de despesas deve preservar a infraestrutura de Saúde, Educação e benefícios sociais". Segundo ele, "o capital político acumulado na corrida eleitoral" abriria "uma janela de oportunidade para que a montagem dessa equação represente minimamente os anseios do mercado e também dos eleitores".

Ainda refletindo a expectativa de que Trabuco pudesse assumir o posto, o Ibovespa, principal referência da Bolsa de Valores no País, fechou ontem em alta de 6,07%, aos 176,7 mil pontos. Na quarta queda seguida, o dólar à vista furou os R$ 5,80 pela primeira vez em quase dez dias, encerrando a R$ 5,7435, com queda de 1,26%.

Em 2014, o banqueiro também chegou a ser convidado para o mesmo cargo pela então presidente reeleita Dilma Rousseff, mas acabou declinando do convite. À época, quem assumiu o ministério foi o economista Joaquim Levy, indicado por ele. Levy, porém, foi alvo de "fogo amigo" dentro do governo e, sem conseguir emplacar medidas de ajuste, deixou o cargo depois de 11 meses.

Trabuco terá de enfrentar a resistência de parte da base governista - que, nos últimos dias, já "rachou" quanto ao pacote fiscal gestado pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Nas redes sociais, parlamentares de esquerda mostraram preocupação com o novo ministro. "Embora seja um executivo do setor bancário contrário à especulação e aos trambiques da Faria Lima, precisamos conhecer seu posicionamento sobre as altas taxas de juros e a necessidade de ampliar os investimentos públicos para que o Brasil retome um ritmo vigoroso de crescimento", escreveu o deputado Carlos Zarattini (PT-SP).