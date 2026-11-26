Presidente do Conselho do Bradesco se reuniu com Lula nesta quinta (26) e aceitou assumir a pasta; o governo ainda não oficializou

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Com informações do SBT News.

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, será o ministro da Fazenda no quarto governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A escolha foi definida após reunião entre os dois nesta quinta-feira (26), no Palácio da Alvorada.

Aos 75 anos, Trabuco tem proximidade com Lula desde o segundo mandato do petista. Desde 2023, integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, fórum consultivo usado pela Presidência da República para manter diálogo com setores empresariais, acadêmicos, financeiros e da sociedade civil.

Cenário econômico

O novo ministro assume em um cenário de expansão da dívida pública, sinais de desaceleração do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e pressão sobre a inflação. Os patamares de dois dígitos da Selic fazem o Brasil ter, de forma consecutiva, o maior juro real do mundo.

A indicação ganhou força após uma reunião entre Lula e Trabuco na segunda-feira (23). Segundo a Coluna do Túlio, o executivo havia ficado de dar uma resposta até o início da próxima semana.

A escolha de um executivo com longa trajetória na iniciativa privada é vista como uma tentativa de aproximar o governo do mercado financeiro, em meio às discussões sobre o equilíbrio das contas públicas e a necessidade de medidas fiscais.

Reação do mercado

Antes de a decisão ser formalizada, a possibilidade de Trabuco assumir a Fazenda movimentou o mercado. O dólar fechou em baixa de 1,25%, e o Ibovespa avançava mais de 6% pouco depois das 18h. Houve ainda queda nos juros futuros, também influenciados pela prévia da inflação de novembro abaixo do esperado.

Os movimentos ocorrem após semanas de turbulência desde a vitória de Lula no segundo turno.

Quem é Luiz Carlos Trabuco?

Trabuco nasceu em Marília, no interior de São Paulo, e é filho de uma empregada doméstica e de um caminhoneiro. Em entrevista à Forbes em 2016, disse que começou a trabalhar aos 12 anos, em 1963, como auxiliar de tecelão em uma fábrica têxtil da cidade.

Em 1969, aos 17 anos, ingressou no Bradesco como escriturário. A instituição havia sido fundada em Marília, em 1943, por Amador Aguiar. O que começou como emprego de entrada se tornou uma carreira de mais de cinco décadas, que chegou à presidência executiva e, depois, ao comando do Conselho de Administração.

Ele estudou Filosofia na Universidade de São Paulo (USP) e fez pós-graduação em Sociopsicologia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Em 2003, assumiu o comando do grupo segurador do banco. Em março de 2009, foi escolhido para a presidência executiva do Bradesco, uma das principais instituições financeiras privadas do país.

Durante a gestão, uma das operações de destaque foi a aquisição das operações do HSBC no Brasil, em 2015, que ampliou a presença do Bradesco no mercado nacional.

Trabuco permaneceu na presidência executiva até 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração da instituição, cargo que ocupa atualmente.

Convite recusado em 2014

Em 2014, Trabuco também foi convidado para comandar a equipe econômica do governo federal, na transição para o segundo mandato da então presidente Dilma Rousseff (PT). Na ocasião, recusou a proposta porque estava envolvido no processo de sucessão da direção do Bradesco. Depois, assumiu a presidência do Conselho de Administração do banco.

Após a negativa, Dilma escolheu Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda. Levy também tinha ligação com o Bradesco, onde havia atuado como diretor-superintendente. Ele permaneceu no governo por cerca de 11 meses, em meio a divergências políticas sobre a condução do ajuste fiscal.