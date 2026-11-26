Conflitos armados dificultam o combate à doença no leste do país; epidemia é considerada a de propagação mais rápida da história

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O surto de ebola que atinge o leste da República Democrática do Congo ultrapassou 12 mil casos confirmados, segundo dados divulgados pelo governo nesta quinta-feira (26).

A propagação da doença é agravada pelos confrontos entre grupos rebeldes e o Exército, que dificultam o acesso das equipes de saúde às comunidades afetadas.

De acordo com o Ministério da Saúde do país, foram registrados 12.021 casos confirmados. Quase metade dos infectados morreu. Considerado o surto de ebola com propagação mais rápida da história, o episódio também é o mais letal entre os 17 já registrados no Congo.

A epidemia pode superar o número de mortes registrado durante o surto de ebola na África Ocidental, entre 2014 e 2016, quando aproximadamente 11 mil pessoas morreram.

Declarado em maio, o surto atual é provocado pelo vírus Bundibugyo, uma variante rara para a qual não há vacina ou tratamento aprovado.

Além dos conflitos armados, as equipes de resposta enfrentam estradas em condições precárias, episódios de violência e resistência de moradores, influenciada pela desinformação e pela desconfiança.

Conflitos dificultam resposta à epidemia

Os confrontos entre o Exército e integrantes do grupo rebelde Convention pour la révolution populaire (CRP) foram retomados na manhã desta quinta-feira (26), em Iga-Barrière, cidade mineradora localizada a cerca de 25 quilômetros ao norte de Bunia.

A violência provocou novos deslocamentos de moradores em direção a Bunia, capital da província de Ituri e um dos principais centros das operações de resposta ao ebola.

O CRP é um dos mais de 100 grupos armados que atuam no leste do Congo, região marcada por uma grave crise humanitária.

A organização foi fundada no ano passado pelo ex-líder rebelde Thomas Lubanga, condenado em 2012 pelo Tribunal Penal Internacional por recrutar crianças menores de 15 anos e utilizá-las em conflitos armados.

No início desta semana, outros confrontos já haviam impedido a chegada de equipes de saúde a algumas comunidades, prejudicado o monitoramento de pessoas expostas ao vírus e reduzido o número de funcionários em determinados centros de tratamento.

A situação foi relatada na quarta-feira (25) por Catherine Smallwood, gerente de incidentes relacionados ao ebola na Organização Mundial da Saúde (OMS).

O que é o ebola?

O ebola é uma doença infecciosa grave provocada por vírus da família Filoviridae. Existem diferentes espécies capazes de causar a infecção, entre elas Zaire, Sudan e Bundibugyo. Esta última é responsável pelo surto atual na República Democrática do Congo.

A doença é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida de animais para seres humanos. Os morcegos frugívoros são considerados possíveis hospedeiros naturais do vírus, embora essa relação ainda seja estudada.

A transmissão entre pessoas ocorre pelo contato direto com sangue ou outros fluidos corporais de indivíduos infectados, vivos ou mortos, ou com objetos contaminados. Diferentemente da gripe e da Covid-19, o ebola não é transmitido pelo ar.

Os principais sintomas são:

Febre alta e repentina;

Dor de cabeça e dores musculares;

Fraqueza intensa;

Diarreia e vômitos;

Em casos graves, hemorragias e falência de órgãos.

O controle da doença depende da identificação e do isolamento rápido dos pacientes, do acompanhamento de pessoas que tiveram contato com infectados e da realização de enterros seguros.

A espécie Bundibugyo recebeu esse nome após ser identificada pela primeira vez, em 2007, no distrito de mesmo nome, em Uganda. Ela é diferente da espécie Zaire, responsável por alguns dos maiores surtos já registrados, incluindo a epidemia que atingiu a África Ocidental entre 2014 e 2016.

Com informações da Associated Press.