O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), comentou nesta quinta-feira, 26, a decisão do novo Ministro da Fazenda

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O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), comentou nesta quinta-feira, 26, a decisão de Luiz Carlos Trabuco de aceitar o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser o ministro da Fazenda no quarto mandato do petista.

Em uma publicação nas redes sociais, Sóstenes afirmou que o presidente do conselho de administração do Bradesco "chega com uma missão nada simples: enfrentar a dívida pública, equilibrar as contas e administrar as promessas de campanha".

"A pergunta é: Trabuco terá autonomia para organizar as contas ou terá que adaptar a matemática às vontades de Lula?", escreveu o deputado, em seu perfil no X.

Sóstenes finalizou: "O Brasil precisa de responsabilidade fiscal, não de mais promessas sem dinheiro para pagar".

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