Secom confirma que Luiz Carlos Trabuco será o ministro da Fazenda de Lula no quarto mandato
Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco é o primeiro ministro confirmado para o quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva
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O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou na noite desta quinta-feira, 26, que Luiz Carlos Trabuco será o próximo ministro da Fazenda.
Em breve nota divulgada à imprensa, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência anunciou Trabuco como o sucessor de Dario Durigan na Fazenda.
"Luiz Carlos Trabuco aceitou o convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027. A confirmação aconteceu em reunião realizada, no final da tarde desta quinta-feira (26), no Palácio da Alvorada", disse a Secom.
Trabuco é o primeiro ministro anunciado oficialmente pelo governo para o quarto mandato do presidente Lula.