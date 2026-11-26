Deputadas da Alepe receberam e-mail com ameaças de morte, ataques racistas e plano de invasão da Casa nesta quarta-feira (26).

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), determinou a apuração “rigorosa e imediata” da Polícia Civil sobre as ameaças feitas a deputadas estaduais da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Em nota, ela afirmou que seguirá acompanhando as investigações e que colocou toda a rede de proteção à mulher do Estado à disposição das parlamentares.

“Deputadas estaduais que foram ameaçadas hoje, saibam que vocês não estão sozinhas e que Pernambuco não tolera esse tipo de violência contra nenhuma pernambucana e, neste caso em especial, contra quem nos representa, pela vontade popular, na Assembleia Legislativa”, escreveu a governadora.

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E-mail com ameaças

As deputadas estaduais Débora Almeida (PSD), Dani Portela (PT), Gleide Ângelo (PP), Rosa Amorim (PT) e Simone Santana (PSB) foram alvo de ameaças de morte e ataques racistas e misóginos. O conteúdo foi enviado em um e-mail aos endereços institucionais das parlamentares na quarta-feira (25).

A mensagem foi divulgada pela assessoria da deputada Dani Portela. O texto menciona um plano de invasão da Alepe, com tomada de reféns e exigência de pagamento em criptomoedas para a libertação das deputadas. O autor também afirma possuir armas de fogo e explosivos.

O e-mail traz ofensas racistas direcionadas especificamente às deputadas Dani Portela e Rosa Amorim, além de ataques misóginos às demais parlamentares. O remetente faz referências à violência sexual contra mulheres e afirma que a ação seria um ato político contra a presença feminina na política e contra o Estado de bem-estar social.

Na mensagem, o autor diz contar com a ajuda do próprio filho, que ficaria responsável por acionar remotamente um explosivo caso ele fosse impedido de executar o plano. Também ameaça que, se fosse preso ou tivesse a ação na Alepe frustrada, o filho invadiria as residências das deputadas. Segundo o texto, ele já teria os endereços das parlamentares.

Providências da Alepe

Após receber a mensagem, Dani Portela acionou a presidência da Alepe e a Superintendência de Inteligência (SUINT) da Assembleia para comunicar o caso e solicitar providências. Também foi registrado um boletim de ocorrência, para que a denúncia seja apurada.

Em nota oficial, o presidente da Alepe, Álvaro Porto (MDB), prestou solidariedade e apoio integral às parlamentares atacadas. “Ameaçar parlamentares pelo simples fato de serem mulheres é um ato criminoso e covarde”, disse.

“A Assembleia Legislativa de Pernambuco tomará todas as medidas ao seu alcance para proteger as parlamentares ameaçadas e para que quem fez essas ameaças seja identificado e punido. Cobraremos rigor e celeridade na investigação”, completou, também em nota.