Apesar de gostarem do nome, empresários, políticos e economistas ouvidos alertam para os obstáculos que terá de enfrentar à frente da pasta

A decisão de Luiz Carlos Trabuco Cappi de aceitar o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a pasta de Fazenda foi recebida como movimento positivo para enfrentar os desafios da economia brasileira. No entanto, empresários, políticos e economistas ouvidos pelo Estadão alertam para os obstáculos que terá de enfrentar à frente da pasta.

"Brasilzão agradece ao Trabuco por aceitar esse cargo", disse Fábio Barbosa, que é conselheiro da Natura e da Votorantim. "Ele vai fazer o que precisa e vai pacificar o debate."

"Espero que ele tenha a liberdade para poder escolher equipe e, principalmente, tomar os difíceis ajustes necessários e não postergáveis", disse Walter Schalka, ex-presidente e atual membro do conselho da Suzano.

Ricardo Lacerda, CEO do banco de investimentos BR Partners, disse que a nomeação de Trabuco foi a melhor escolha possível. "Ele tem enorme credibilidade e trânsito político. Tem um estilo de gestão simples e pragmático", disse. "O mercado já antecipou isso hoje (ontem) com forte impacto positivo", lembrou Lacerda, afirmando que o rali (alta nos ativos) deve ganhar mais corpo nos próximos dias.

Para Marcelo Mello, CEO da Sulamérica Investimentos Vida e Previdência, conseguir a adesão de Trabuco foi um passo bastante positivo do governo. "É um sinal concreto de compromisso com a ortodoxia fiscal", afirmou Mello.

‘REORIENTAÇÃO’

Na visão do empresário Pedro Passos, Trabuco é um cidadão brasileiro comprometido com o País. "Se cercado de bons técnicos, poderá fazer um boa articulação com o Congresso e levar adiante as mudanças urgentes de que precisamos. Espero que tenha deixado clara a direção que pretende impor para a economia para o presidente", disse, observando que a situação do País é difícil e a crise que se avizinha é grande. "Uma reorientação é necessária. Espero que o PT diminua o fogo amigo."

A escolha de Trabuco foi elogiada também pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). "Conheço Trabuco há muitos anos e tenho profunda admiração por seu trabalho e pela trajetória que construiu no setor financeiro", disse. "Reafirmo a disposição do Congresso Nacional de manter uma interlocução permanente com o Ministério da Fazenda e de cooperar na construção de consensos em torno das pautas prioritárias para o Brasil."

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, cumprimentou o presidente Lula pela escolha de Luiz Carlos Trabuco. "Recebo com otimismo o anúncio e desejo a Trabuco pleno êxito no cargo. Me coloco à disposição para dialogarmos e construirmos juntos uma agenda econômica que priorize o crescimento do Brasil", disse Motta.

O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, também desejou sorte a seu sucessor. "Desejo um bom trabalho pelo nosso Brasil. Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada", publicou Durigan ontem à noite na rede social X.

Já para Paulo Roberto Feldmann, economista e professor da Universidade de São Paulo (USP), a escolha de Trabuco para a Fazenda foi um movimento inteligente do presidente Lula. "A esquerda não deverá gostar. Um nome como o de Mercadante seria maravilhoso para a esquerda, mas a Faria Lima iria continuar jogando bomba e casca de banana para o governo", disse.

