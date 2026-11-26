Segundo o líder do PSD, Lula delegou a auxiliares as negociações partidárias para organizar a base e mapear possíveis nomes para o ministério

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O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta quinta-feira, 26, que não recebeu convite para assumir um ministério no próximo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O dirigente, porém, manteve aberta a participação de integrantes do partido na equipe, desde que haja convergência de objetivos.

Kassab participou do 10º Painel GCB, promovido pela GCB Investimentos, no hotel Rosewood, em São Paulo, onde foi questionado sobre a possibilidade de integrar a equipe ministerial de Lula.

Segundo o líder do PSD, Lula delegou a colaboradores as conversas com os partidos para organizar a base de apoio e identificar perfis que possam compor o ministério. O dirigente reiterou que a sigla já tornou pública sua disposição de apoiar iniciativas alinhadas às propostas que defende para o País.

"Se o presidente entender que tem quadros nossos que ele gostaria que participassem, para estar dentro dos objetivos que a gente acredita, não tem por que não participar", afirmou.

Atualmente, o PSD possui três ministérios no governo federal: Minas e Energia (Alexandre Silveira), Agricultura e Pecuária (Carlos Fávaro) e Pesca e Aquicultura (André de Paula).

Kassab disse que o partido pretende manter a postura adotada nos últimos quatro anos, de torcer pelo sucesso do governo e apoiar medidas que considere positivas. A disposição para colaborar, segundo ele, também inclui se posicionar contra propostas que não estejam de acordo com as ideias da legenda.

O PSD disputou a Presidência com Ronaldo Caiado, que teve Kassab como candidato a vice. Ao comentar a relação com Lula, o dirigente afirmou que a derrota eleitoral não deve se traduzir em uma torcida contra o vencedor.





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