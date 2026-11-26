Victor Pontes criticou a condução da investigação pela PF, apontou possível interferência e defendeu mudanças estruturais no Supremo Tribunal Federal

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O advogado criminalista e mestre em Direito Victor Pontes criticou a condução das investigações sobre o Banco Master pela Polícia Federal (PF) e questionou a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta quinta-feira (26), ele afirmou que os episódios envolvendo integrantes da Corte e o banqueiro Daniel Vorcaro provocam preocupação e prejudicam a credibilidade das instituições.

Ao comentar notícias sobre diálogos entre Moraes e Vorcaro, a relação do ministro Dias Toffoli com o resort Tayayá e a informação de que um relatório da PF teria sido refeito com a retirada de trechos, Pontes afirmou que a condução do caso precisa ser questionada.

Ele ressaltou, porém, que suas críticas não se dirigem à instituição como um todo, mas à atuação no âmbito dessa investigação. “Um delegado de Polícia Federal indicar que um relatório seja refeito, retirando trechos de um relatório, isso causa uma enorme preocupação e descredibiliza a instituição Polícia Federal”, declarou.

O advogado também afirmou que nunca havia visto um relatório de investigação da PF ser enviado para refazimento. Na avaliação dele, o delegado responsável pelo inquérito tem autonomia para definir as diligências e conduzir o trabalho, desde que respeite a legalidade.

Pontes questionou ainda a possibilidade de interferência da direção-geral da corporação na investigação. Segundo ele, não cabe ao diretor-geral intervir em um inquérito conduzido por delegados designados para a função.

“Isso acaba com as próprias prerrogativas do delegado de Polícia Federal”, afirmou. O advogado também criticou uma eventual orientação de um ministro do Supremo sobre quais procedimentos devem ou não ser adotados pelo investigador.

Advogado questiona imparcialidade de Moraes

Ao tratar da relação entre integrantes do STF e o banqueiro Daniel Vorcaro, Pontes direcionou críticas a Alexandre de Moraes.

O advogado citou as notícias sobre diálogos entre o ministro e o empresário investigado, além de um contrato firmado entre o escritório de advocacia da esposa de Moraes e o Banco Master.

Para Pontes, essas circunstâncias levantam dúvidas sobre a imparcialidade do ministro em eventuais decisões relacionadas ao caso.

Ele argumentou que a atuação de um magistrado precisa transmitir confiança pública, além de ser efetivamente imparcial. “Não há sequer a estética de imparcialidade. Não basta ele ser imparcial, ele tem que parecer imparcial”, disse.

O advogado também criticou o que considera uma tentativa de autopreservação de integrantes de diferentes instituições. Na avaliação dele, os episódios envolvendo a PF, o Supremo e a Procuradoria-Geral da República (PGR) alimentam a desconfiança da sociedade sobre o funcionamento do sistema de Justiça.

Durante a entrevista, Pontes afirmou que a credibilidade das instituições está comprometida e fez críticas ao inquérito das fake news, aberto pelo STF em 2019.

Ele disse que, desde então, considera haver problemas na relação entre os limites legais e a atuação da Corte. As declarações representam a avaliação do advogado sobre o funcionamento do Judiciário.

Victor Pontes defende reforma estrutural do STF

Questionado sobre as perspectivas para o caso, o criminalista afirmou que não vê um cenário positivo sem mudanças na estrutura do Supremo.

Entre as possibilidades que mencionou estão a adoção de mandatos para os ministros, a criação de critérios mais rigorosos para ingresso na Corte e o aumento da idade mínima para assumir o cargo. “Eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel sem uma modificação estrutural”, afirmou.

Pontes também disse que as notícias envolvendo Moraes e Vorcaro dificultam, na avaliação dele, a confiança na imparcialidade de decisões do ministro relacionadas ao caso. Para o advogado, uma reforma institucional seria necessária para recuperar a credibilidade do tribunal.

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