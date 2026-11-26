O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse ontem, em seminário da bancada do PT, que não discute ajuste fiscal "só porque o mercado quer, nem aquilo que o mercado quer". Segundo relatos de pessoas presentes no evento, Moretti defendeu diante dos petistas a apresentação de pilares de desenvolvimento do País que venham acompanhados por medidas fiscais.

O ministro reconheceu que há divergências em torno do ajuste e que o tema é polêmico, mas defendeu que se avance em medidas, até para abrir espaço para os investimentos públicos. Dias depois de parlamentares do PT terem defendido a retirada dos investimentos dos limites de gastos do arcabouço fiscal, o titular do Planejamento sustentou que simplesmente tirar o investimento do déficit não resolve. Segundo ele, o que deverá resolver a questão é a abertura de espaço orçamentário, com a canalização de mais recursos para os investimentos.

Moretti afirmou que as novas medidas de ajuste não devem ser apresentadas e enviadas ao Congresso "por si só", mas dentro de uma discussão mais ampla, que inclui projetos de desenvolvimento para o País. Em vários momentos, o ministro frisou que a decisão sobre o escopo das medidas de cunho fiscal caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que a delimitação vai depender das escolhas do presidente para o seu quarto mandato.

URGÊNCIAS

Sobre o projeto de lei complementar de ajuste fiscal (PLP 299/2026), recém-aprovado pelo Congresso e já sancionado pelo presidente da República (Lei n.º 239/2026), o ministro afirmou que havia duas urgências no texto: a exclusão dos gastos com a subvenção ao diesel da meta fiscal de 2026 e o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027.

Segundo Moretti, o resultado primário foi piorado para manter a política de subvenção ao diesel e, assim, conferir estabilidade à economia. Evitou-se, assim, um choque inflacionário que implicaria menos atividade econômica e respingaria na política de juros.

Ele ainda disse ter ouvido das bancadas do PT, do PCdoB e do PSOL, ao longo da tramitação do PLP, várias propostas "muito boas" de qualificação do projeto. Mas argumentou que havia pressa para sancionar a matéria, seguir com a política do diesel sem gerar choque de preços e avançar com a peça orçamentária de 2027.

CRÉDITO SUBSIDIADO

O ministro pediu que os parlamentares também atentem para o que a equipe econômica está fazendo e citou como exemplos as políticas de crédito subsidiados, como o programa Move Brasil, que oferece juros menores para a compra de veículos novos e sustentáveis por motoristas de aplicativo.

Moretti lembrou que, já há algum tempo, o Fundo Social (FS), criado em 2010 e formado pelas receitas da exploração de petróleo e gás natural do pré-sal, vem sendo usado pelo governo para viabilizar outros programas. E lembrou o então ministro da Economia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes, "queimou" R$ 60 bilhões do fundo para amortização da dívida pública.

Segundo ele, há no atual governou germens para alavancar o crescimento via gasto público, ponderando que a alavancagem via consumo das famílias não é mais viável, razão pela qual é preciso mudar o motor de crescimento do País.