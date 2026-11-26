Ministro considerou que permanecem os motivos para a prisão preventiva do investigado, que já havia sido detido pelo atentado em dezembro de 2022

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes manteve a prisão preventiva de George Washington de Oliveira Sousa, um dos responsáveis por planejar um atentado com bomba no Aeroporto Internacional de Brasília em 2022. Ele está preso desde setembro do ano passado.

O ministro analisou se manteria o homem encarcerado, atendendo ao Código de Processo Penal, que exige a revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, por meio de decisão fundamentada.

Moraes reforçou na decisão tomada na terça-feira, 24, que as investigações mostram que George Washington de Oliveira Sousa transportou até Brasília, em sua caminhonete "diversas armas de fogo, acessórios, munições e explosivos (dinamites), com o propósito de distribuir o armamento a indivíduos dispostos a utilizá-lo para deflagrar distúrbios sociais".

O objetivo do atentado era impedir a consolidação do que o homem chamava de "comunismo", como citado pelo ministro. A investigação também mostrou que ele participou da elaboração do plano de detonação de artefato explosivo no aeroporto.

Em setembro do ano passado, George Washington de Oliveira foi preso por determinação de Moraes, após a PGR apresentar uma nova acusação contra ele.

Ele já havia sido preso antes. No dia do atentado, em 2022, ele foi detido e mantido na prisão até o início de 2025, quando progrediu para o regime aberto.

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