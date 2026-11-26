Lembrado pelo líder do PT na Câmara, Levy comandou a Fazenda em 2015 e conduziu uma agenda de ajuste fiscal que enfrentou resistência dentro da sigla

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O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) associou a escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o Ministério da Fazenda à passagem de Joaquim Levy pela pasta no segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

"Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita!", escreveu o petista no X nesta quinta-feira, 26.

Lindbergh foi um dos dois parlamentares do PT a se abster na votação do projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal enviado pelo governo federal, após criticar as medidas de contenção de despesas.

Levy comandou a Fazenda em 2015 e conduziu uma agenda de ajuste fiscal que enfrentou resistência dentro do PT. Mal avaliada, Dilma sofreu impeachment em 2016.

Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a Fazenda em seu quarto mandato. O executivo terá o desafio de equilibrar as contas públicas e conter a trajetória de alta da dívida.