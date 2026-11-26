O ex-presidente iniciou a dieta líquida por via oral, e apresenta "boa tolerância até o momento", afirma o boletim médico desta quinta-feira (26)

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve melhoras clínicas, mas segue sem previsão para receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo o novo boletim médico do hospital onde está desde a última sexta-feira, 20.

Bolsonaro está internado com diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia. Segundo o hospital, também houve melhora laboratorial e radiológica.

O ex-presidente iniciou a dieta líquida por via oral, e apresenta "boa tolerância até o momento", afirma o boletim. "Deverá seguir em tratamento clínico e antibioticoterapia", diz.

A internação é decorrente de complicações da facada sofrida por Bolsonaro em 2018. No domingo, 22, o foi identificado um quadro pneumonia broncoaspirativa bilateral.

No fim de semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)Alexandre de Moraes liberou a visita dos filhos ao ex-presidente no hospital, mas proibiu celulares e câmeras. Bolsonaro cumpre pena em prisão domiciliar por condenação na Suprema Corte pela trama golpista.

Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama e senadora eleita, Michelle Bolsonaro (PL-DF) comentou nesta quinta-feira, 26, sobre o prato favorito Jair Bolsonaro, a sardinha à parmegiana, e postagens irônicas feitas nas redes sociais a respeito do tema. Michelle disse que, caso o ex-presidente mastigasse melhor os alimentos, poderia "ajudar um pouquinho".

Nos últimos dias, internautas fizeram postagens ironizando o prato favorito do ex-presidente, que está internado com uma suboclusão no intestino. Os posts alegam que a sardinha à parmegiana é um prato pouco balanceado.

Michelle afirmou que o alimento é "super recomendado", feito com molho natural e queijo sem lactose. "Deixem a sardinha em paz", pediu a ex-primeira-dama.