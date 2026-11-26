Uma combinação de sinalizações positivas do governo em relação à condução da política fiscal, dados de inflação melhores do que o esperado e fortes especulações em torno do comando do Ministério da Fazenda desencadeou um movimento generalizado de alta na Bolsa brasileira nesta quinta-feira, 26. Essa soma de fatores levou o Ibovespa a ter a maior alta diária desde o dia 5 de outubro (+7,70%), logo após o primeiro turno das eleições presidenciais.

Nos minutos finais do pregão, o índice renovou sucessivas máximas, tocando o pico de 177.024,45 pontos. No fechamento, subiu 6,07%, aos 176.799,84 pontos. Com ganho acumulado de 7,75% nos últimos dois pregões, o Ibovespa mais do que anulou as perdas de 3,37% registradas nas quatro sessões anteriores. O volume financeiro permaneceu baixo durante toda a sessão e ganhou força na reta final do dia, somando R$ 25 bilhões, dando o tom da sensibilidade dos investidores às notícias no campo político. No mês, o índice sobe 5,29%; no ano, 9,73%.

O setor bancário foi um dos principais responsáveis pelo desempenho do índice, diante da possibilidade de o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi assumir o Ministério da Fazenda. As especulações favoreceram não apenas os papéis do banco, mas também Itaú Unibanco e BTG Pactual. O índice do setor financeiro na bolsa disparou 8,98%.

Na reta final dos negócios, a notícia de que Trabuco chegou a Brasília para se encontrar com Lula foi o que deu impulso adicional ao mercado. "A notícia gerou um pouco mais de ânimo", afirma o broker de renda variável da Nippur, Norberto Sangalli.

Embora ainda não haja uma definição sobre o comando da pasta, a aproximação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com Trabuco foi interpretada pelos investidores como uma sinalização positiva. "A conversa do presidente com Trabuco foi interpretada pelo mercado como um possível sinal de maior disposição para ouvir o setor financeiro e buscar uma condução fiscal mais alinhada às preocupações dos investidores", afirma o analista de investimentos do Andbank, Fernando Bresciani.

Para o superintendente do banco Moneycorp, João Carlos Oliveira, há espaço para a continuidade do movimento positivo dos ativos brasileiros caso a indicação de Trabuco se confirme. "Seu nome é visto com bons olhos tanto pelo mercado quanto por setores do governo, diante da expectativa de que sua atuação possa contribuir para a implementação de uma política fiscal mais consistente e necessária para o País."

Na frente macroeconômica, a alta de 0,22% do IPCA-15 de novembro abaixo da expectativa mediana de 0,36%, também favoreceu a redução das taxas dos juros futuros. O movimento impulsionou principalmente as ações de empresas mais sensíveis ao custo do crédito, como Localiza, MRV e C? o SMLL, de small caps, também muito suscetível ao nível de juros, avançou 6,80%.

"Juros baixos impactam a bolsa de forma positiva em muitas variáveis, seja prêmio de risco, redução de endividamento ou rotações na alocação", afirma o head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital, Lucas Xavier. Embora a valorização do petróleo e do minério de ferro também tenha favorecido o desempenho das ações de Petrobras e Vale, os fatores domésticos predominaram na formação de preços dos ativos brasileiros.