No texto, enviado em e-mail institucional, o remetente afirma que a ação seria um ato político contra a presença feminina na política

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As deputadas estaduais Débora Almeida (PSD), Dani Portela (PT), Gleide Ângelo (PP), Rosa Amorim (PT) e Simone Santana (PSB) foram alvo de ameaças de morte e ataques racistas e misóginos em um e-mail enviado aos endereços institucionais das parlamentares na última quarta-feira (25).

A mensagem, divulgada pela assessoria da deputada Dani Portela (PT) menciona um plano de invasão da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), com tomada de reféns e exigência de pagamento em criptomoedas para a libertação das deputadas. O autor também afirma possuir armas de fogo e explosivos.

O conteúdo apresenta ofensas racistas direcionadas especificamente às deputadas Dani e Rosa, além de ataques misóginos às demais parlamentares mulheres da Casa.

No texto, o remetente fez referências à violência sexual contra mulheres, usando expressões discriminatórias e afirmando que a ação seria um ato político contra a presença feminina na política e contra o Estado de bem-estar social.

Na mensagem, o autor detalhou contar com a ajuda do próprio filho, que ficaria responsável por acionar remotamente um explosivo caso ele fosse impedido de executar o plano.

Também ameaçou que, caso fosse preso ou tivesse a ação na Alepe frustrada, o filho invadiria as residências das deputadas, alegando já possuir os endereços das parlamentares.

Após receber a mensagem, Dani Portela acionou a presidência da Alepe e a Superintendência de Inteligência (SUINT) da Assembleia para comunicar o caso e solicitar providências. Também foi registrado um boletim de ocorrência para que a denúncia seja apurada.

Ao Jornal do Commercio, a Alepe informou que todas as entradas da sede do Legislativo contam com reforço policial. A Casa também explicou que o acesso de qualquer pessoa ao prédio depende de identificação e de autorização do gabinete que será visitado.

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