O governador eleito falou que reunião com presidente foi "respeitosa e democrática" e "um exemplo de pacificação que o País merece"

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O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), apresentou nesta quinta-feira, 26, ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, uma contraproposta para o pagamento da dívida de Minas com a União. "A gente fez uma contraproposta dentro do Propag e o ministro da Fazenda ficou de reavaliar isso. Vai ficar tudo dentro do Propag, é uma contrapartida que a gente está dando", afirmou.

O procurador do Estado de Minas Danilo Castro, que acompanhou Cleitinho na reunião, explicou que a proposta é "no entendimento do Estado de Minas Gerais, bastante razoável, dentro do Propag, ou seja, atendendo às condições da legislação do Propag".

"Já temos a primeira reunião técnica marcada para amanhã, sexta-feira, 27 e logo em seguida teremos outras ainda para na semana que vem prosseguir com a discussão e chegar a um bom termo", completou Castro.

Cleitinho e o procurador não deixaram claro qual seria a proposta feita ao presidente da República. Disseram que Lula pediu que Durigan avaliasse o conteúdo e discutisse com a equipe técnica do governador eleito posteriormente.

Participaram da reunião Cleitinho, Lula, Durigan e a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior. O procurador de Minas, Danilo Castro, também participou de parte do encontro.

Cleitinho disse que a reunião foi "um gesto de pacificação". "Acho que cada político do Brasil tem obrigação de fazer isso. O País não vai prosperar da forma que está dividido. Eu, como governador, deputados federais, senadores têm que tomar vergonha na cara e entender que o País precisa ser pacificado", afirmou.

"Para eu governar Minas Gerais, preciso do governo federal. O presidente Lula foi reeleito. Eu falei com ele agora, fiz um convite para ele ir a Minas Gerais, será muito bem-vindo", declarou.

O governador eleito falou que a reunião com Lula foi "respeitosa e democrática" e "um exemplo de pacificação que o País merece".





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