O petista cobrou esclarecimentos sobre as posições do executivo em relação às taxas de juros e à ampliação dos investimentos públicos

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O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) manifestou preocupação, em publicação no X nesta quinta-feira, 26, com a escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o Ministério da Fazenda.

"O convite de Lula para Trabuco ser ministro da Fazenda nos deixa com muita preocupação", escreveu no X. Apesar da ressalva, Zarattini afirmou que o presidente do Conselho de Administração do Bradesco não é favorável à especulação e ao que chamou de "trambiques da Faria Lima".

O petista cobrou esclarecimentos sobre as posições do executivo em relação às taxas de juros e à ampliação dos investimentos públicos. A crítica se soma à de Lindbergh Farias (PT-RJ), que associou a escolha ao "momento Joaquim Levy", ministro escolhido por Dilma Rousseff no segundo mandato.