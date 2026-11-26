O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), disse conhecer o banqueiro e defendeu o diálogo permanente entre o Congresso e o Ministério

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O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), disse ter recebido com otimismo a escolha do banqueiro Luiz Carlos Trabuco como novo ministro da Fazenda do governo Lula. O senador afirmou conhecer o banqueiro e defendeu o diálogo permanente entre o Congresso e o Ministério da Fazenda. A declaração vem em um momento em que o governo precisa emplacar projetos da pauta econômica na Câmara e no Senado.

"Recebo com muito otimismo a escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda. Conheço Trabuco há muitos anos e tenho profunda admiração por seu trabalho e pela trajetória que construiu no setor financeiro", afirmou Alcolumbre, em nota.

O senador acrescentou que "sua capacidade técnica, sua experiência de gestão e sua habilidade de dialogar" são qualidades importantes para a condução da agenda econômica.

Alcolumbre também reafirmou a disposição do Congresso Nacional de manter interlocução permanente com o Ministério da Fazenda e cooperar na construção de consensos para o andamento de pautas prioritárias. "O diálogo entre o Executivo e o Legislativo é fundamental para avançarmos em medidas que conciliem responsabilidade fiscal, crescimento econômico e geração de empregos", escreveu.

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