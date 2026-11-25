Entre as propostas está a autorização para contratação de R$ 900 milhões em operações de crédito

O envio de 16 projetos de lei pelo prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), à Câmara Municipal, no último dia 18, gerou divergências entre vereadores sobre o regime de urgência adotado para a tramitação e o prazo disponível para análise das matérias.

O vereador Eduardo Moura (Novo) criticou a quantidade de matérias e a rapidez pretendida para a votação. O parlamentar apontou que o pedido de urgência pode limitar a participação dos vereadores na discussão das propostas e facilitar a aprovação das matérias pela maioria governista na Câmara.

"O pedido de urgência faz com que os vereadores não possam, por exemplo, emendar os projetos, não possam ter a ciência completa dos projetos, não questionar esses projetos e aí, com a maioria na Câmara, o prefeito consegue a aprovação de todos os projetos de maneira rápida, antes de acabar o ano. Mas por que tanta pressa", disse em vídeo publicado nas suas redes sociais.

Entre as propostas encaminhadas estão a autorização para contratação de R$ 900 milhões em operações de crédito, a criação do Instituto de Desenvolvimento Urbano do Recife, Pelópidas Silveira (IDUR-PS) e mudanças nas regras de gestão dos serviços municipais de saúde.

O vereador também apontou que as propostas foram encaminhadas em um intervalo de três horas e 45 minutos, todas com pedido de urgência, e questionou a necessidade de tanta pressa para aprová-las antes do encerramento do ano legislativo.

"O que pode acontecer agora são os vereadores da base do prefeito pedindo dispensa de prazo desses projetos e aí a gente não pode nem emendar. A tentativa é de aprovar todos eles antes do final do ano, na correria, na pressa, sem que haja sequer uma avaliação mínima, decente, que deveria haver, tanto jurídica como economicamente falando", afirmou.

Salazar diz que urgência não impede emendas

O vereador Samuel Salazar (MDB), presidente eleito da Câmara, contestou a versão apresentada por Moura e afirmou que os parlamentares têm o tempo necessário para conhecer os textos e apresentar sugestões.

Também em vídeo publicado nas suas redes sociais, o parlamentar explicou que o regime de urgência reduz de dez para cinco dias úteis o prazo para apresentação de emendas, mas não impede que os vereadores proponham alterações. Depois dessa etapa, as matérias ainda precisam passar pelas comissões antes de chegar ao plenário.

"Tem muito vereador aí, que cria a narrativa de dizer que absurdamente, a prefeitura apresentou 16 projetos de lei, sem nenhum prazo, atropelando. Não é verdade. Os projetos de lei foram protocolados na semana passada. Foram lidos os projetos de lei, que a partir da leitura é quando inicia a tramitação oficial", detalhou.

O vereador detalhou que ele mesmo fez o pedido ao Executivo que encaminhasse as propostas em regime de urgência, para evitar que parlamentares recorressem a pedidos de vista para adiar a tramitação.

"O regime de urgência, ele não impede que os vereadores apresentem emendas, apenas diminui de 10 para 5 dias úteis o prazo para proposição de emendas ao texto original da lei. Tem vereador que por malandragem, para atrapalhar a tramitação do projeto, caso não estivesse em regime de urgência, iria pedir vista do projeto, só para atrapalhar, só para adiar, embora ele tenha tido tempo hábil de analisar", afirmou.

O pacote enviado pelo Executivo reúne propostas em diferentes áreas da administração municipal, com medidas relacionadas à educação, assistência social, segurança alimentar e transporte. Também inclui mudanças na remuneração de servidores públicos, além de adequações à legislação tributária do Recife e projetos que tratam da organização e do funcionamento de órgãos e serviços municipais.

