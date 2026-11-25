Conselheiro Ranilson Ramos rejeitou pedido de suspensão de recursos para obras rodoviárias, questionados pela oposição durante a disputa eleitoral

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O conselheiro Ranilson Ramos, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), negou um pedido de medida cautelar apresentado pela coligação que lançou a candidatura de João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco nas eleições deste ano para suspender a utilização de R$ 101,7 milhões destinados a obras rodoviárias da gestão Raquel Lyra (PSD).

A denúncia apresentada pela coligação questionava a abertura dos créditos orçamentários às vésperas do primeiro turno das eleições e levantava suspeitas sobre possíveis pagamentos a construtoras sem a comprovação dos serviços executados, com eventual repercussão no financiamento da campanha de reeleição da governadora.

Em decisão monocrática assinada no último dia 18 de novembro, o relator considerou que não foram apresentados elementos suficientes para justificar a suspensão dos recursos, além de apontar o risco de paralisação de obras em andamento. A decisão foi tomada ad referendum da Primeira Câmara do TCE-PE, ou seja, está sujeita à apreciação do colegiado.

Decretos assinados às vésperas das eleições motivaram denúncia

A denúncia da coligação Frente Popular de Pernambuco, liderada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), teve como objeto dois decretos assinados pela governadora Raquel Lyra em 22 de setembro, a 12 dias do primeiro turno das eleições.

O Decreto nº 61.361 autorizou a abertura de créditos suplementares de R$ 96,1 milhões, enquanto o Decreto nº 61.362 remanejou outros R$ 5,6 milhões, ambos no orçamento do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE).

Os recursos foram retirados da ação orçamentária destinada à expansão da malha viária estadual e direcionados à restauração e ao melhoramento de rodovias, mantendo a fonte de financiamento proveniente de operações de crédito.

A Frente Popular questionou a motivação dos decretos, argumentando que os atos não especificavam quais contratos ou trechos de rodovias demandavam o reforço orçamentário, nem quais compromissos poderiam ser afetados pela retirada dos recursos originalmente destinados à expansão da malha viária.

Além de solicitar a suspensão de novos empenhos, liquidações e pagamentos vinculados aos créditos suplementares, a coligação pediu, alternativamente, que os desembolsos fossem condicionados à apresentação prévia de documentos que comprovassem a regularidade das despesas.

A denúncia também requereu a instauração de uma Auditoria Especial ou de outro procedimento fiscalizatório e, caso fossem confirmados indícios de ilícitos, o compartilhamento das informações com o Ministério Público e a Justiça Eleitoral.

Em 1º de outubro, o gabinete de Ranilson Ramos expediu um ofício para que o diretor-presidente do DER-PE, André Fonseca, se manifestasse sobre o pedido, além de solicitar um parecer à área técnica do Tribunal.

O dirigente do DER-PE apresentou sua resposta em 21 de outubro, requerendo o indeferimento da medida cautelar. A manifestação foi acompanhada de documentos da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco (Seplag) e de extratos de empenhos do sistema financeiro do Estado, entre outros registros.

Relator aponta insuficiência de provas e risco de paralisação de obras

Ao analisar a solicitação da Frente Popular, Ranilson Ramos considerou que a suspeita de pagamentos a construtoras sem a correspondente medição dos serviços não foi acompanhada de elementos comprobatórios que permitissem identificar as operações supostamente irregulares.

De acordo com a decisão, os registros financeiros do Estado indicaram que, em 23 de setembro, foram emitidos 18 empenhos na ação orçamentária que recebeu o reforço de recursos, totalizando R$ 180,9 milhões. O valor corresponde ao conjunto de empenhos emitidos naquela ação na referida data, e não exclusivamente aos R$ 101,7 milhões remanejados pelos decretos questionados.

Nenhum desses 18 empenhos havia resultado em liquidação ou pagamento de despesas até 20 de outubro, data dos registros mais recentes disponíveis nos autos.

O conselheiro ressaltou que o empenho compromete uma parcela do orçamento público, mas não significa que os recursos tenham sido efetivamente desembolsados.

Eventuais pagamentos permanecem condicionados à medição dos serviços executados, ao ateste técnico e à regular liquidação das despesas, procedimentos cuja observância foi formalmente declarada pelo diretor-presidente do DER-PE, conforme consta na decisão.

Outro fundamento utilizado pelo relator foi o de que a realização do primeiro turno das eleições, em 4 de outubro, afastou a circunstância eleitoral que justificava a urgência do pedido apresentado pela coligação.

Ranilson Ramos também considerou que a suspensão dos pagamentos poderia provocar prejuízos à administração estadual e comprometer a continuidade das obras rodoviárias.

Segundo o conselheiro, a retenção dos recursos alcançaria “contratos de reabilitação rodoviária em início de execução, sujeitando a Administração a inadimplemento, encargos moratórios e paralisação das frentes de serviço”.

O relator rejeitou ainda o pedido alternativo de condicionamento dos pagamentos à conferência prévia de sua regularidade pelo Tribunal, por entender que essa responsabilidade cabe aos gestores públicos e aos respectivos órgãos de controle interno.

Regularidade dos decretos deverá ser examinada nas contas de governo

O indeferimento da medida cautelar não representa um julgamento definitivo sobre a regularidade dos atos orçamentários questionados pela Frente Popular.

Ranilson Ramos indicou que questões relacionadas à justificativa dos decretos, à disponibilidade dos recursos remanejados e ao cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei Orçamentária Anual (LOA) devem ser examinadas nas contas do governo de Raquel Lyra referentes ao exercício de 2026.

O conselheiro considerou que esses questionamentos “dizem respeito a atos orçamentários da Chefe do Poder Executivo, cuja sede própria de exame são as contas de governo do exercício de 2026”.

Em manifestação apresentada em 2 de outubro, a Diretoria de Infraestrutura do TCE-PE (Dinfra) já havia se posicionado pela não concessão da medida cautelar, argumentando que a investigação das supostas irregularidades exigiria a análise de documentos e eventuais inspeções nos contratos, procedimentos incompatíveis com o prazo de apreciação do pedido.

A área técnica, contudo, recomendou a instauração de uma Auditoria Especial, por considerar esse o instrumento adequado para investigar os fatos e apurar eventuais responsabilidades. Também não descartou a possibilidade de uma nova medida cautelar caso fossem identificados elementos que justificassem sua adoção.

No dispositivo da decisão de 18 de novembro, entretanto, Ranilson Ramos não determinou expressamente a abertura da auditoria, ordenando a comunicação do indeferimento da cautelar aos interessados, aos demais integrantes da Primeira Câmara, à Diretoria de Controle Externo e ao Ministério Público de Contas.