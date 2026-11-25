Relatórios da PF sobre Vorcaro expuseram relações com ministros e desencadearam uma crise no STF e na própria corporação

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A apreensão do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deu origem a uma sequência de revelações que colocou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) sob questionamento e desencadeou uma crise institucional envolvendo a Corte e a Polícia Federal (PF).

Em menos de três meses, mensagens, contratos e registros de viagens passaram a integrar uma disputa entre magistrados, provocaram mudanças na cúpula da corporação e levaram à exoneração de delegados responsáveis pela investigação.

O episódio mais recente veio à tona em 18 de novembro, quando a PF entregou ao presidente do STF, Edson Fachin, novos relatórios sobre as menções a ministros encontradas no aparelho.

Segundo reportagem da colunista Malu Gaspar, de O Globo, a versão refeita do documento sobre Alexandre de Moraes deixou de incluir 52 mensagens enviadas por Vorcaro ao magistrado e dois contratos envolvendo o Banco Master e o escritório de Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro.

As informações, no entanto, já apareciam em um relatório divulgado em setembro pelo ministro André Mendonça. A nova revelação reacendeu os questionamentos sobre a condução da investigação, que começou com a apreensão do aparelho do banqueiro em novembro de 2025. Relembre os principais acontecimentos do caso.

Celular de Vorcaro dá origem às investigações

A sequência começou com a Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, entre elas a venda de carteiras de crédito ao Banco de Brasília (BRB).

Vorcaro foi preso em 17 de novembro de 2025, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na ocasião, o celular do banqueiro foi apreendido e passou a fornecer informações utilizadas pela PF nas investigações.

O primeiro ministro do STF a aparecer em um relatório específico foi Dias Toffoli. Em fevereiro de 2026, a PF encaminhou a Fachin um documento com mensagens trocadas entre o magistrado e Vorcaro, além de conversas do banqueiro com o cunhado, Fabiano Zettel, sobre pagamentos a uma empresa ligada à família do ministro.

Naquele mês, Toffoli deixou a relatoria do caso Master, que passou para André Mendonça. O relatório que tratava de sua relação com o banqueiro acabou arquivado.

Em março, novas informações sobre Alexandre de Moraes vieram a público. A PF havia encontrado ligações e mensagens entre o ministro e Vorcaro no celular apreendido.

A relação comercial entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes, de propriedade da família do magistrado, também já era conhecida desde 2025, quando foi divulgado um contrato de aproximadamente R$ 130 milhões.

Relatório de setembro revela mensagens e contrato de R$ 131 milhões

Em 1º de setembro, Mendonça retirou o sigilo do relatório da PF sobre o celular de Vorcaro. Com 218 páginas, o documento mencionava o sobrenome Moraes 107 vezes.

Entre os registros estavam mais de 50 mensagens enviadas pelo banqueiro a um número identificado como "Alexandre de Moraes BRASILIA". Segundo a PF, o contato teria sido repassado a Vorcaro pelo ex-ministro Fábio Faria, no fim de 2023.

As respostas atribuídas ao ministro não puderam ser recuperadas porque eram configuradas para visualização única.

Nas vésperas da prisão, Vorcaro teria questionado o andamento da investigação e perguntado se deveria deixar o país. Em outra mensagem, o banqueiro afirmava ter gratidão e uma "dívida de vida" com Moraes.

O documento também detalhou a relação comercial entre o Banco Master e o escritório de Viviane Barci de Moraes. Um contrato assinado em janeiro de 2024 previa o pagamento de R$ 131 milhões, dividido em 36 parcelas mensais de R$ 3 milhões.

Segundo a PF, os metadados indicavam que o próprio ministro havia editado o documento. O escritório confirmou que Moraes analisou o texto.

Os registros incluíam ainda um pedido de cartões de crédito para os filhos do casal, com limite de R$ 300 mil para cada um. A solicitação foi feita por um funcionário do escritório ao Banco Master, em outubro de 2025, e autorizada por Vorcaro. O escritório confirmou a oferta, mas afirmou que os cartões nunca foram utilizados.

Alexandre de Moraes declarou-se impedido para atuar em ações do Banco Master no STF - Rosinei Coutinho/STF

Mensagens também mostravam Vorcaro pedindo prioridade para voos do escritório. Posteriormente, um vídeo mostrou Moraes desembarcando de um jatinho ligado ao banqueiro, em contradição com uma declaração anterior do ministro de que jamais havia viajado em aeronaves dele.

A PF ressaltou que não realizou diligências contra magistrados e não concluiu que Moraes tenha cometido algum crime ou atendido a pedidos de Vorcaro.

No mesmo dia da divulgação do relatório, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a nulidade do documento, sob o argumento de que Mendonça não poderia ter determinado sozinho diligências que alcançaram outro ministro.

Moraes classificou o material como "farsa" e "vingança" e, em manifestação encaminhada a Fachin, afirmou que o contrato de R$ 131 milhões era "legalmente existente".

Divulgação provoca embate entre ministros

A divulgação do relatório abriu uma disputa entre integrantes do Supremo. Moraes acusou Mendonça de utilizar a estrutura de inteligência da PF contra ele e pediu que o colega fosse investigado por abuso de autoridade e improbidade administrativa.

Mendonça respondeu em uma manifestação de 76 páginas, na qual acusou Moraes de distorcer o conteúdo dos documentos e mencionou uma possível "arapongagem institucional".

A crise também atingiu a direção da Polícia Federal. Em 8 de setembro, a pedido do partido Novo, Mendonça determinou o afastamento, por 90 dias, do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência, Leandro Almada.

No dia seguinte, Flávio Dino determinou o retorno dos dois aos cargos. Horas depois, Fachin suspendeu as decisões e convocou uma sessão extraordinária, citando conflitos e sobreposições processuais.

A disputa avançou para o acesso às provas. Cristiano Zanin cobrou de Mendonça a íntegra dos dados do celular de Vorcaro, que estavam lacrados no gabinete do relator. Em 13 de setembro, o ministro determinou que a PF entregasse uma cópia do material. No dia seguinte, ele e Gilmar Mendes receberam os dados.

Uma sessão realizada em 15 de setembro, com mais de cinco horas de duração, terminou sem decisão após discussões entre os ministros. Gilmar propôs que os casos envolvendo Moraes e Mendonça fossem julgados conjuntamente. O placar provisório ficou em 4 a 3 pela separação dos processos, até que Dino pediu vista.

Em 29 de outubro, Fachin devolveu a Mendonça a relatoria do caso relacionado ao INSS, mas manteve sob sua condução o processo do Banco Master até uma decisão do plenário ou pelo prazo máximo de 90 dias.

Fachin assumiu o inquérito após a crise da corte envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça - Foto: Alejandro Zambrana/STF

Outros ministros também aparecem nas mensagens

Moraes não foi o único integrante do STF mencionado nas conversas extraídas do celular de Vorcaro. Ao todo, seis ministros aparecem nos registros, embora apenas três tenham recebido relatórios próprios na primeira rodada solicitada por Fachin.

Além de Moraes e Toffoli, Kassio Nunes Marques também foi citado em conversas envolvendo interlocutores do ministro, contratos com aliados e possíveis relações com decisões sobre precatórios.

Gilmar Mendes, Luiz Fux e André Mendonça aparecem nas mensagens, mas não foram incluídos em relatórios específicos na versão original do material. A ausência dessas menções foi um dos motivos apontados pela cúpula da PF para determinar a revisão dos documentos.

No caso de Toffoli, as informações envolviam a compra de participação no resort Tayayá, pertencente à família do ministro, e decisões em processos de interesse de Vorcaro. Toffoli admitiu ter sido sócio do empreendimento, mas negou ter recebido dinheiro do banqueiro. A PF também encontrou propostas para contratar sua ex-mulher, Roberta Rangel, além de convites mútuos para festas.

Uma das versões anteriores dos relatórios, revelada pelo UOL, levantou ainda a suspeita de que Vorcaro teria conhecimento antecipado sobre como Moraes votaria em um julgamento retomado em maio de 2024. A PF não conseguiu recuperar as mensagens apagadas relacionadas à conversa.

Supremo Tribunal Federal (STF) - Antonio Augusto/STF

Delegados são afastados e PF refaz relatórios

Em 13 de outubro, após reunião com Andrei Rodrigues, Fachin solicitou à Polícia Federal que reunisse todas as menções a ministros encontradas no celular de Vorcaro, sem exceção, com contexto e em caráter estritamente descritivo.

Os delegados Daniel Cola e Wedson Cajé, responsáveis pela investigação do Banco Master, elaboraram três relatórios em 3 de novembro, envolvendo Moraes, Toffoli e Nunes Marques. Dois dias depois, foram retirados das funções de chefia.

A direção da PF justificou a mudança por uma quebra de confiança e afirmou que os documentos extrapolaram a determinação de Fachin ao apresentar avaliações sobre possíveis crimes. Os delegados, por sua vez, disseram a interlocutores que haviam seguido um despacho de Andrei Rodrigues, de 2 de outubro, que orientava a análise de fatos com repercussão criminal.

Andrei compareceu ao Senado para defender as mudanças e negou que as exonerações tivessem caráter de retaliação. Na noite de 18 de novembro, entregou pessoalmente a Fachin os relatórios refeitos e um disco rígido com o material. O presidente do STF encaminhou os documentos à Procuradoria-Geral da República (PGR), sob sigilo.

Foi nesse momento que a reportagem de Malu Gaspar apontou possíveis lacunas na nova versão do relatório sobre Moraes. Segundo a colunista, o documento deixou de incluir as 52 mensagens de Vorcaro e os dois contratos envolvendo o escritório de Viviane Barci de Moraes, informações que constavam no material divulgado por Mendonça em setembro.

O que vem agora

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, tem 15 dias, contados a partir do envio dos documentos em 18 de novembro, para analisar os relatórios e indicar eventuais providências. Como Gonet também é citado no material de setembro, uma associação de delegados da PF pediu que ele se declare impedido de atuar no caso.

No Supremo, segue pendente o julgamento interrompido pelo pedido de vista de Flávio Dino, que tem até 90 dias para devolver o processo. Ainda não há decisão definitiva sobre a validade do relatório divulgado em setembro nem sobre a abertura de uma investigação contra Moraes.

Na Câmara dos Deputados, uma comissão aprovou a convocação do ministro da Justiça para prestar esclarecimentos sobre o caso Master. Moraes e o escritório Barci de Moraes negam irregularidades.

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