Documento entregue a Fachin não menciona negociação do Tayayá, empreendimento que teve participação do ministro e de familiares

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O relatório da Polícia Federal (PF) sobre as relações entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e o banqueiro Daniel Vorcaro deixou de mencionar as negociações envolvendo o resort Tayayá, no Paraná.

O empreendimento teve o magistrado e dois irmãos como sócios por meio de uma holding familiar. A informação foi publicada nesta quarta-feira (25) pela coluna de Malu Gaspar, no jornal O Globo.

Segundo a reportagem, a participação da família de Toffoli no resort foi negociada com o fundo Arleen, cujo único cotista era Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. De acordo com informações publicadas pelo Estadão à época, os aportes feitos por Zettel no empreendimento somaram R$ 35 milhões.

A coluna apurou que o nome Tayayá aparece mais de 20 vezes nas conversas entre Vorcaro e o cunhado encontradas no celular do banqueiro.

No entanto, o termo não foi utilizado nas buscas que resultaram no relatório entregue ao presidente do STF, Edson Fachin. Os investigadores pesquisaram apenas os termos “Toffoli”, “Dias Toffoli”, “Zé Antônio” e “Zé Toff”.

De acordo com a reportagem, as informações sobre o resort constavam de uma versão anterior do documento, elaborada pela equipe de investigação do caso Master, mas rejeitada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, no início de novembro.

Relatórios foram refeitos

Andrei determinou a reformulação dos documentos e retirou da coordenação da investigação os delegados Daniel Cola e Wedson Cajé, alegando “quebra de confiança”. Além do relatório sobre Toffoli, também foram descartadas versões anteriores dos documentos referentes aos ministros Alexandre de Moraes e Kassio Nunes Marques.

O negócio envolvendo o resort foi realizado em 2021 pela Maridt, holding da família de Toffoli, que vendeu sua participação no empreendimento ao fundo Arleen. Nas conversas encontradas no celular de Vorcaro, o banqueiro orientava e cobrava Zettel sobre os repasses relacionados ao Tayayá.

A ausência de informações sobre o resort ocorre após outra reportagem da coluna apontar que a nova versão do relatório sobre Alexandre de Moraes também deixou de mencionar o contrato entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro, além de 47 mensagens enviadas por Vorcaro ao magistrado.

Em nota, a Polícia Federal afirmou que os relatórios foram produzidos em cumprimento às determinações de Fachin e que não comenta documentos sob sigilo judicial. A corporação também declarou que análises investigativas e cruzamentos de dados extrapolariam o escopo da ordem judicial, mas negou que a observância desses limites represente omissão de informações.

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