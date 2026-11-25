Segundo blog da Malu Gaspar, ausência dos dados está relacionada às palavras-chave utilizadas pela PF na análise do material

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O relatório da Polícia Federal (PF) sobre a relação entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o banqueiro Daniel Vorcaro deixou de fora informações relevantes identificadas pelos investigadores durante a análise do caso Banco Master.

As apontações são do blog da Malu Gaspar, no OGlobo. O documento encaminhado ao presidente da Corte, Edson Fachin, não teria incluido 52 mensagens enviadas pelo empresário ao magistrado nem dois contratos firmados pelo banco com o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro.

De acordo com a jornalista, 47 das mensagens foram identificadas a partir da comparação dos registros do celular de Vorcaro com os arquivos enviados a Moraes. Outras cinco foram recuperadas diretamente do aparelho, apreendido em 17 de novembro de 2025, quando o banqueiro foi preso no Aeroporto de Guarulhos.

As conversas, enviadas como imagens de visualização única, ocorreram entre 30 de outubro e 17 de novembro daquele ano. Segundo a reportagem, Vorcaro procurava informações sobre o andamento da investigação que apurava fraudes na venda de carteiras ao Banco de Brasília (BRB) e poderia resultar na liquidação do Master e em sua prisão.

Em uma das mensagens, enviada em 4 de novembro, o banqueiro perguntou: "Medio a grave seria busca ou quebra sigilo?" No dia seguinte, voltou a questionar: "Isso é Brasília? Sabe o tema? Está seguro ou tenho que entrar agora urgente?"

Em 15 de novembro, também demonstrou preocupação com a possibilidade de deixar o país: "Que loucura, bem na semana que estou resolvendo tudo". Em seguida, perguntou: "O Galípolo tá sabendo? Conseguimos fazer algo? Acha que segunda (17/11) já tenho que estar fora?"

Segundo o blog, as mensagens não aparecem no relatório enviado por Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, a Fachin na quarta-feira (18). O material também não menciona os contratos do escritório de Viviane Barci com o Banco Master: um acordo de R$ 131 milhões, firmado em janeiro de 2024, e outro, de maio de 2025, que previa a cessão de cotas de um jato Legacy e de um helicóptero avaliados em R$ 50 milhões.

Critérios de busca explicam ausência de informações

Também foi apontado que a ausência dos dados está relacionada às palavras-chave utilizadas pela PF na análise do material. Conforme a descrição metodológica do relatório, foram pesquisados termos como "Alexandre de Moraes", "ministro Moraes" e "Moraes", mas não expressões como "Viviane" ou “contrato”.

O documento justifica que a pesquisa não contemplou cruzamentos de dados ou outras atividades analíticas e reconhece a possibilidade de informações relacionadas aos ministros não terem sido localizadas pelos critérios adotados.

Malu Gaspar também informa que as mensagens e os contratos constavam de um relatório apresentado pelo ministro André Mendonça em setembro, quando ainda era relator do caso. Segundo a jornalista, os metadados do contrato de R$ 131 milhões indicavam que sua última edição havia sido realizada em um computador utilizado por Moraes no próprio STF.

Exoneração de delegados provocou crise na PF

A elaboração dos relatórios sobre a relação de Vorcaro com ministros do Supremo provocou um conflito interno na Polícia Federal. De acordo com o O Globo, dois delegados responsáveis pelas investigações do Banco Master e pela elaboração dos documentos originais sobre Moraes, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli foram exonerados de suas funções de chefia dois dias depois de encaminharem os materiais ao superior imediato.

A cúpula da PF alegou que os documentos não contemplavam todos os ministros mencionados nas conversas e extrapolavam as determinações de Fachin ao apresentar avaliações sobre possíveis crimes. Os delegados, por sua vez, disseram a interlocutores, segundo a reportagem, que haviam seguido um despacho de Andrei Rodrigues, de 2 de outubro, que determinava a consideração de fatos com potencial repercussão criminal.

A direção da corporação mandou refazer os relatórios. Os documentos originais, conforme a apuração de Malu Gaspar, permanecem sob sigilo e não foram encaminhados a Fachin e à Procuradoria-Geral da República (PGR).

O presidente do STF concedeu 15 dias para que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifeste sobre o material. Na avaliação apresentada pela jornalista, a ausência das mensagens e dos contratos significa que a PGR terá acesso a um retrato incompleto da relação entre Moraes e o dono do Banco Master.

Questionada pelo O Globo, a Polícia Federal enviou a seguinte nota:

"A Polícia Federal não comenta o conteúdo de relatórios sob sigilo judicial. Em relação aos documentos entregues ao presidente do Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira (18/11), esclarece que os relatórios foram produzidos em estrito cumprimento às determinações do ministro Edson Fachin, observados os parâmetros e as orientações estabelecidos pela Corte, conforme nota conjunta divulgada em 13 de outubro".

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