Segundo Bruno Moretti, ações que o governo quer colocar para o próximo mandato vão exigir receita de R$ 29 bilhões no ano que vem.

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Em meio a discussões de propostas para o controle de gastos, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou ontem que não existe "bala de prata" para a questão. "Não tem bala de prata, não tem ‘dia D’, não tem o instrumento. Matéria fiscal exige muita técnica para que a gente possa endereçar os temas", disse ele.

A premissa, disse Moretti, é "não mexer em direitos sociais". "Nós sabemos fazer consolidação fiscal preservando os direitos da população", acrescentou ele. O governo quer colocar o reajuste do Bolsa Família, o Pix para microempreendedores individuais (MEIs) e o Desenrola 3.0 no Orçamento do próximo ano Juntas, essas três ações vão exigir receita de R$ 29 bilhões no ano que vem.

O governo começou a desenhar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com novas ações para tentar conter o crescimento das despesas obrigatórias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu à tarde com ministros da área econômica para examinar as propostas, mas, ao fim do encontro, não houve anúncios.

O governo também vai encaminhar um aumento do Pé-de-Meia em 2027 Lula prometeu universalizar o benefício para todos os estudantes do ensino médio - hoje, a bolsa só alcança beneficiários de baixa renda - e beneficiar universitários de baixa renda.

Só para os universitários, o custo total seria de R$ 4,6 bilhões, mas o programa será implementado de forma gradual e a equipe econômica ainda discute com o Ministério da Educação o alcance no primeiro ano, segundo Moretti.

A equipe econômica encontrará espaço atualizando as estimativas de gastos obrigatórios e incorporando as ações do pacote fiscal aprovado pelo Congresso e sancionado por Lula nesta semana, disse o chefe da pasta.