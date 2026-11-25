Cabe ao Senado sabatinar e aprovar as indicações de autoridades. Em abril, a Casa derrotou o nome de Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula.

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), desconversou sobre as articulações em torno da indicação para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF). No fim de semana, Alcolumbre reuniu-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar do assunto.

"Eu não conversei nada, eu só ouvi. Eu ouvi e é segredo", brincou, ao ser questionado por jornalistas sobre o tema.

No encontro, Lula mencionou a possibilidade de reencaminhar o nome de Jorge Messias. Alcolumbre defende o nome do ex-senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seu aliado. Na terça-feira, 24, ele já havia se recusado a dar mais detalhes sobre o que foi conversado com Lula. Cabe ao Senado sabatinar e aprovar as indicações de autoridades.

Em abril, a Casa impôs uma derrota histórica ao derrotar o nome de Messias.

PEC do ajuste e sessão de vetos

Alcolumbre afirmou não ter tido atualizações sobre a PEC de ajuste fiscal que o governo Lula pretende enviar ao Congresso. Ontem [terça-feira, 24], ele disse não ter tido acesso ao texto.

O senador admitiu que pode convocar sessão para analisar vetos e Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLNs) ainda em 2026. "Vou falar com o senador [líder do governo] Randolfe Rodrigues (PT-AP). Me cobraram isso ontem, sobre alguns vetos, mas sobre dois PLNs que ainda precisam ser deliberados", disse.





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