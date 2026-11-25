A informação foi divulgada pela equipe do senador nas redes sociais, na noite da terça-feira (24); Causa da morte não foi informada

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Enedina Costa Lima, mãe do senador pernambucano Humberto Costa (PT), faleceu na noite dessa terça-feira (24), no Recife. A morte foi comunicada pela equipe do parlamentar nas redes sociais e motivou manifestações de pesar de lideranças políticas de Pernambuco nesta quarta-feira (25).

Em publicação acompanhada de uma fotografia do senador ao lado da mãe, a equipe de Humberto destacou a trajetória de dona Enedina, descrevendo-a como uma “mulher de força extraordinária que construiu uma família linda e comprometida com um Brasil melhor”.

“Descanse em paz, Dona Enedina”, acrescentou a equipe do parlamentar, desejando conforto aos familiares.

Lideranças políticas prestam solidariedade a Humberto Costa

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de dona Enedina, na qual prestou solidariedade ao senador, aos familiares e amigos.

“Que Deus, em sua infinita misericórdia, console o seu coração e de todos os familiares e amigos neste momento de despedida”, declarou a governadora.

O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), lamentou a morte de dona Enedina e desejou que as boas lembranças da convivência com ela ajudassem a amenizar a saudade.

"Deixo meu abraço carinhoso a Humberto e a toda a sua família neste momento tão difícil. Que Deus conforte o coração de todos e que as boas lembranças amenizem a dor da saudade", disse o prefeito.

O presidente nacional do PSB e ex-prefeito do Recife, João Campos, também se manifestou por meio da rede social X. O socialista desejou força e serenidade à família do senador neste momento de luto.

“Neste momento de dor, deixo meu abraço mais afetuoso a Humberto e a toda a sua família”, escreveu João.

Colega de Humberto Costa na bancada pernambucana no Senado Federal e correligionária do parlamentar, a senadora Teresa Leitão (PT) também divulgou uma mensagem de pesar.

“A ele, à família e aos amigos, deixo meus mais sinceros sentimentos”, afirmou a senadora.

Eleita para o Senado em outubro na mesma chapa de Humberto, Marília Arraes (PDT) prestou solidariedade ao parlamentar em comentário na publicação que comunicou o falecimento.

“Humberto, sua mãe continuará cuidando de todos vocês! Que esse vazio da perda de uma mãe seja preenchido por muito amor que ela lhes deu durante a vida!”, escreveu a senadora eleita.

O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) também lamentou a morte de dona Enedina, manifestando solidariedade ao senador e desejando conforto aos familiares e amigos.



