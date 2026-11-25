O mercado financeiro reagiu às especulações sobre o novo nome para a pasta. Dólar fechou abaixo de R$ 5,90, enquanto o Ibovespa avançou 1,58%

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Com informações do jornal O Globo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sondou Luiz Roberto Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, sobre a possibilidade de assumir o Ministério da Fazenda. O executivo ainda não respondeu se aceita o convite.

Os dois se encontraram na segunda-feira (23), em uma reunião fora da agenda oficial, no Palácio da Alvorada. Segundo aliados de Lula, Trabuco só não será o novo chefe da equipe econômica se não quiser.

Integrantes do governo, no entanto, demonstram dúvidas sobre a possibilidade de o banqueiro deixar o Conselho de Administração do Bradesco, segundo maior banco privado do país, para assumir o ministério.

Auxiliares do presidente afirmam que Lula mantém uma boa relação com Trabuco desde o primeiro mandato. Atualmente, o executivo integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão.

Criado na primeira gestão do petista, o grupo reúne empresários, sindicalistas e representantes de movimentos sociais para discutir temas de interesse do governo com diferentes setores da sociedade.

Uma eventual nomeação de Trabuco para a Fazenda seria interpretada como um sinal ao mercado financeiro, em um momento de instabilidade nos indicadores econômicos.

Lula já tentou levar banqueiro para o ministério em 2014

A aproximação entre Lula e Trabuco em torno do Ministério da Fazenda não é inédita. No fim de 2014, o presidente indicou o executivo à então presidente Dilma Rousseff para assumir a equipe econômica no início do segundo mandato dela.

Na época, Trabuco presidia o Bradesco e recebeu o convite de Dilma, mas recusou a proposta. O banqueiro alegou que assumiria a presidência do Conselho de Administração da instituição, o que ocorreu em 2017.

A escolha de Dilma foi Joaquim Levy, que também era executivo do Bradesco. A indicação foi atribuída a Trabuco. Ex-secretário do Tesouro Nacional no primeiro governo Lula e ex-secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, Levy defendeu um plano de corte de gastos, mas enfrentou resistência dentro do PT.

Ele permaneceu menos de um ano no cargo e foi substituído por Nelson Barbosa, então ministro do Planejamento.

Trabuco participou de encontros com Lula e Flávio Bolsonaro

Durante a campanha eleitoral deste ano, Trabuco participou de um jantar oferecido por Marcelo Kayath, ex-presidente do Credit Suisse no Brasil, ao candidato Flávio Bolsonaro (PL). O banqueiro também recebeu o candidato, ao lado de outros executivos, na sede do Bradesco, em São Paulo.

Dias depois, o presidente do Conselho de Administração do banco participou de um jantar com Lula no Palácio da Alvorada. O encontro reuniu outros 15 empresários de diferentes setores.

Mercado financeiro reage a especulações sobre a Fazenda

A possibilidade de mudanças no comando da equipe econômica repercutiu nos indicadores do mercado financeiro. Nesta quarta-feira (25), o dólar caiu e fechou abaixo de R$ 5,90, enquanto o Ibovespa avançou 1,58%, aos 166.684,61 pontos.

As apostas em uma postura fiscal mais rígida de Lula e a expectativa de nomes alinhados ao mercado na equipe econômica estiveram entre os fatores apontados por profissionais do setor para explicar o movimento.

Os juros futuros também registraram o terceiro pregão consecutivo de queda.

O Ibovespa chegou a atingir 167.105,33 pontos durante a sessão. Apesar da recuperação, o índice ainda acumulava baixa de 0,74% no mês e alta de 3,45% no ano. O giro financeiro foi de R$ 26 bilhões.

Entre as ações de maior peso na bolsa, o BTG Pactual subiu 5,9%, enquanto os papéis preferenciais do Bradesco avançaram 4,2%. A Vale teve alta de 3,1%, e a Petrobras registrou ganhos de 2% nas ações preferenciais e 0,82% nas ordinárias. O Itaú PN subiu 0,68%.