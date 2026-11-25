Gestora destacou o avanço da pontuação de Pernambuco no ranking de transparência pública e a manutenção do Selo Diamante pelo segundo ano consecutivo

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A governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), defendeu a parceria entre o Governo do Estado e as administrações municipais para atender às demandas da população. A declaração foi feita nesta quarta-feira (25), durante a abertura do congresso estadual da União dos Vereadores de Pernambuco (UVP), em Goiana, na Zona da Mata Norte.

O evento marca os 51 anos da entidade e reúne cerca de 300 participantes, entre vereadores, servidores públicos, gestores municipais e representantes de instituições.

Durante o discurso, Priscila ressaltou o papel dos vereadores como interlocutores das demandas da população e afirmou que as informações levadas pelos parlamentares podem orientar a atuação do governo estadual.

“Os problemas sociais chegam muitas vezes primeiro nos vereadores, e, a partir disso, nós, do Estado, temos evidências suficientes para resolver questões com base nas demandas que vêm deles. Juntos temos condição de fazer um pacto mais sólido para que essa transformação aconteça, pois são os vereadores e vereadoras que influenciam e inspiram muita gente”, destacou Priscila Krause.

A governadora em exercício também mencionou a nota obtida por Pernambuco no Programa Nacional de Transparência Pública. O Estado recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Diamante, a classificação mais alta da avaliação. O reconhecimento foi conquistado pela primeira vez em 2025 e mantido em 2026.

“Em 2023, nossa pontuação de conformidade era de cerca de 83 no ranking da transparência. Este ano, nossa pontuação subiu para 95. Isso significa mais entregas e políticas públicas mais efetivas, com a participação das pessoas, dos vereadores e da fiscalização das instituições”, pontuou.



O presidente da UVP e vereador de Gravatá, Léo do Ar, destacou a proposta de promover debates e compartilhar informações para auxiliar o trabalho dos parlamentares municipais.

“Agradecemos ao Governo do Estado pelo apoio ao Legislativo municipal e pela parceria no fortalecimento das Câmaras. Nosso objetivo é oferecer informação e conhecimento para que os parlamentares estejam cada vez mais preparados para exercer seus mandatos”, afirmou.

A programação do congresso inclui discussões sobre direito eleitoral, transparência pública, gestão legislativa, reforma tributária, comunicação institucional e participação das mulheres na política.