Mulher afirma que episódio ocorreu em 2009, relata ameaças após entrevista e diz que formalizou denúncia na Câmara dos Deputados

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O deputado federal André Janones (Rede) negou as acusações de estupro feitas pela advogada Jade Elena de Moraes. Na terça-feira (24), a mulher procurou a Câmara dos Deputados para formalizar uma denúncia contra o parlamentar, relatando um episódio de violência sexual que teria ocorrido durante um encontro entre os dois.

Em vídeo publicado nas redes sociais na noite da terça, Janones afirmou que nunca teve contato com a advogada e classificou as acusações como falsas. O deputado também acusou o colega Nikolas Ferreira (PL) de estar "por trás de alguma armação", após o parlamentar publicar uma mensagem escrita "tic tac", horas antes da divulgação de novas informações sobre o caso.

Jade afirmou inicialmente, em um comentário publicado no Instagram, que teria sofrido o abuso por Janones em 2012, quando ele seria presidente do Centro Acadêmico de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Em entrevista ao jornalista Paulo Cappelli, do Correio da Manhã, publicada nesta quarta-feira (25), ela afirmou que conheceu o deputado no início da universidade em 2009.

"Era o meu primeiro ano na universidade. Ele se formou em 2008, mas ainda atuava no movimento estudantil. A gente se conheceu pelos corredores e ele foi puxando assunto comigo, conversando, se aproximando, me convidando para tomar um sorvete, para dar uma volta. Na época era MSN, nós não tínhamos ainda o WhatsApp. Conversamos durante mais ou menos duas semanas até ele me convidar para tomar um sorvete", relatou.

Segundo Jade, os dois combinaram de tomar um sorvete, mas o deputado teria mudado o trajeto e seguido em direção a um motel, identificado por ela como Pousada do Cowboy. A advogada relatou que pediu várias vezes para descer do carro e ir embora, mas não foi atendida.

Já no estabelecimento, segundo o relato, Janones teria insistido que os dois entrariam apenas para conversar. Ela afirmou que recusou uma bebida e voltou a pedir para deixar o local. "E nesse momento foi onde aconteceu tudo", disse.



Janones diz que vai à Justiça



No vídeo, Janones contestou a versão apresentada pela advogada e afirmou já era advogado, tendo se formado em 2008. Ele também negou ter ocupado a presidência do Centro Acadêmico de Direito na época mencionada.

O deputado disse que nunca viu Jade e afirmou que ela não apresentou provas das acusações. Também declarou que pretende acionar judicialmente as pessoas que, segundo ele, estão divulgando informações falsas.

"Todas as pessoas que estão fazendo acusações falsas vão responder na Justiça. Eu nunca matei ninguém, nunca ameacei ninguém de matar, nunca tive nenhum episódio de violência sexual com ninguém e eu nunca vi esse ser humano que tá aqui com o senhor Nikolas Ferreira fazendo essa armação", afirmou.



Nikolas Ferreira comenta acusações

Também em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (25), Nikolas Ferreira comentou, em tom de ironia, que faria algo por Janones que, segundo ele, o colega jamais faria, de defender o direito à presunção de inocência.

"Uma acusação dessa sem o devido processo legal, sem a sentença, pode literalmente destruir a vida de uma pessoa", declarou.

Na sequência, Nikolas citou episódios e acusações envolvendo Janones, como a condenação por associá-lo à pedofilia, medida protetiva solicitada por uma ex-companheira e a investigação sobre suposta prática de rachadinha, pela qual o deputado teve de devolver valores à Justiça.

Advogada relata ameaças



Após a repercussão da entrevista, Jade publicou vídeos nos stories do Instagram, na noite desta quarta-feira (25), relatando que passou a receber ameaças e mensagens de intimidação, chegando a divulgar as mensagens nos seu perfil.

A advogada afirmou que decidiu tornar público o relato depois de anos. Ela também disse que a denúncia foi formalizada e que eventuais provas serão apresentadas no âmbito do processo.

"Eu relato o que aconteceu comigo. Isso deve ser tratado na Justiça. A denúncia foi formalizada, e o que tiver que ser apresentado vai ser apresentado, mas dentro do processo", afirmou Jade, que também sofreu tentativas de invasão à sua conta no Instagram e pediu que as ameaças parem.

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