Esta é a primeira vez que o desembargador Francisco Bandeira de Mello ocupa interinamente a chefia do Executivo

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O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Francisco Bandeira de Mello, assumiu temporariamente a Prefeitura do Recife nesta terça-feira (24). A substituição foi necessária diante da ausência do prefeito Victor Marques (PCdoB) e o Presidente da Câmara dos Vereadores Romerinho Jatobá (PSB), que estão fora do país para cumprir agendas internacionais.

O desembargador assumiu a função depois que o vereador deixou o cargo, que ocupava desde a sexta-feira (20), quando recebeu a transmissão da Prefeitura de Marques.

O prefeito viajou à Inglaterra para participar de uma capacitação com atividades em Oxford e Londres, voltada a áreas como gestão pública, saúde, educação e inovação, com retorno previsto para sábado (28), quando deverá reassumir a Prefeitura.

A viagem do presidente da Câmara já estava prevista e motivou a nova transferência do comando municipal. Diante da ausência simultânea do prefeito e de seu primeiro substituto, a legislação determina que o presidente do TJPE assuma a administração da cidade.

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Bandeira de Mello exerce a presidência do Tribunal de Justiça desde fevereiro deste ano. Esta é a primeira vez que o magistrado ocupa interinamente a chefia do Executivo recifense.

Recife está sem vice-prefeito desde abril deste ano, quando João Campos (PSB) renunciou ao cargo para concorrer ao Governo de Pernambuco. Desde então, Victor Marques passou a ter como primeiro substituto Romerinho. Na ausência simultânea dos dois, a responsabilidade pela chefia do Executivo municipal é transferida ao presidente do TJPE.