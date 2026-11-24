Comparato atuou contra ditadura militar e fundou a Escola de Governo, instituição que busca formar novos governantes e está presente em vários Estados

O jurista e professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) Fábio Konder Comparato morreu na madrugada de ontem, aos 90 anos. Segundo a USP, a causa foi insuficiência cardiorrespiratória, condição da qual ele se tratava havia 20 anos.

Autor de obras sobre Direito Constitucional, Direito Comercial e direitos humanos, Comparato atuou contra a ditadura militar e fundou a Escola de Governo, instituição que busca formar novos governantes e está presente em vários Estados. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, o chamou de "uma das mais expressivas referências do pensamento jurídico brasileiro".

Comparato formou-se em Direito pela USP em 1959 e foi doutor pela Universidade de Paris em 1963. Tornou-se livre-docente sete anos depois da formatura e professor titular da faculdade em 1976. Aposentou-se em 2006 e foi nomeado emérito em 2009. Em 1999, ganhou o título de doutor honoris causa da Universidade de Coimbra.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi ao velório, escreveu no X que Comparato "dedicou o seu amplo saber jurídico à democracia, ao humanismo, à soberania nacional, aos direitos humanos e à justiça social". Lula disse que, na elaboração da Constituição de 1988, o jurista teve papel protagonista ao propor um projeto constitucional e um regimento interno completos, apresentados pelo PT.

O presidente afirmou ainda que Comparato foi um mestre que formou gerações na faculdade e "um intelectual comprometido com as causas do povo brasileiro". Em 2003, Comparato recomendou ao petista a indicação de Ayres Britto ao STF. Em 2019, assinou manifesto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pela liberdade de Lula, então preso na Operação Lava Jato.

MANIFESTAÇÕES

Fachin disse, em nota, que a trajetória do jurista foi marcada pelo compromisso com a democracia, a justiça social e a defesa dos direitos humanos. O presidente do STJ, ministro Luis Felipe Salomão, afirmou que Comparato "foi um intelectual que compreendeu o Direito não apenas como sistema de normas, mas como instrumento de transformação da realidade. Seu legado permanecerá vivo em sua obra, em seus alunos e na consciência jurídica do País".

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) escreveu no X que Comparato enfrentou a ditadura militar e defendeu perseguidos políticos.

A faculdade chamou a perda de "irreparável" e destacou a atuação de Comparato contra a ditadura militar. A diretora, Ana Elisa Bechara, escreveu que a contribuição do jurista ao Direito brasileiro foi fundamental não só pela obra, mas pela coragem de levar o pensamento jurídico ao debate público. O ex-diretor da faculdade Celso Campilongo ressaltou a contribuição de Comparato "para a compreensão do lugar do Brasil no mundo".

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) lembrou que Comparato recebeu, em 2005, a Medalha Rui Barbosa, a maior honraria da entidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Instituto dos Advogados de São Paulo também lamentaram a morte.

O velório de Comparato foi realizado no bairro do Pacaembu, na capital paulista. Lula chegou por volta das 15h05. Também estiveram no local o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP).