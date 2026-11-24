A decisão ocorre após o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, questionar o resultado da eleição presidencial brasileira

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desconvidou seu homólogo argentino Javier Milei para a cerimônia de posse do seu 4º mandato presidencial. A informação foi divulgada pelo jornal argentino Clarín nesta terça-feira, 24.

Ainda segundo o jornal argentino, a gestão do petista decidiu que o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, não retornará às funções no país vizinho. Bitelli está fora da Argentina desde julho.

A decisão ocorre após o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, questionar o resultado da eleição presidencial brasileira que culminou na derrota de Flávio Bolsonaro (PL), aliado de Milei.

O argentino foi o único líder sul-americano a não parabenizar Lula pela reeleição. Outros líderes de direita, como José Antonio Kast do Chile, Rodrigo Paz da Bolívia e Santiago Peña do Paraguai foram os primeiros a felicitar o brasileiro.





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