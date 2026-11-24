Partido recua de proposta de incorporação ao PP após crise interna e resistência de lideranças históricas

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O Cidadania avançou nas negociações para integrar a federação partidária anunciada pelo PSB e pelo PDT. A articulação ganhou força após a suspensão das tratativas de incorporação da legenda ao Progressistas (PP), movimento que provocou uma crise interna no partido.

As informações são do jornalista Matheus Leitão, do Metrópoles.

O presidente nacional do Cidadania, deputado federal Alex Manente (SP), defendia a incorporação ao PP, presidido pelo senador Ciro Nogueira (PI), como alternativa para garantir a sobrevivência política dos integrantes da sigla. O partido não elegeu nenhum deputado federal nas eleições deste ano.

A proposta, no entanto, enfrentou resistência de lideranças históricas, entre elas o ex-presidente nacional Roberto Freire, que anunciou que recorreria à Justiça para tentar impedir a operação.

Freire argumentava que as trajetórias políticas das duas legendas são incompatíveis. O Cidadania tem origem no Partido Comunista Brasileiro (PCB), enquanto o PP descende da Arena, partido que deu sustentação política à ditadura militar.

As articulações contrárias à incorporação também envolveram o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (MG).

Disputa interna e aproximação com o PSB

A crise no Cidadania se arrasta desde 2023, quando Roberto Freire deixou a presidência nacional da legenda e foi substituído por Comte Bittencourt. A disputa pelo comando partidário chegou à Justiça e teve como um dos principais pontos de divergência o futuro das alianças políticas.

Enquanto Alex Manente e Roberto Freire defendiam a manutenção da federação com o PSDB, a ala ligada a Comte Bittencourt já articulava uma aproximação com o PSB.

A nova movimentação de Manente em direção ao PSB e ao PDT, portanto, converge com a posição de antigos adversários internos e pode contribuir para reduzir as divergências dentro do partido.

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