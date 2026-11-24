A Câmara dos Deputados aprovou no fim da noite de ontem o texto principal do projeto de lei complementar que reúne medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo Lula, com impacto estimado em R$ 50 bilhões nas contas de 2027.

Chamado de Plano Moretti, com medidas para conter gastos públicos e elevar receitas, o texto-base do ajuste fiscal foi aprovado por 353 votos favoráveis, 128 contrários e cinco abstenções. Para a aprovação eram necessários no mínimo 257 votos.

A oposição criticou a proposta do governo Lula, que foi recebida com desconfiança pelo mercado financeiro. O dólar chegou a bater R$ 6 nesta segunda-feira, antes de fechar o dia a R$ 5,92. Ontem, o próprio governo se mostrou pessimista quanto à economia para o fim de 2026 e o ano de 2027, por isso esperava tanto pela aprovação do ajuste fiscal.

“Aquilo que durante 20 anos o governo Lula tem prometido para a população, mais uma vez, nem passou um mês das eleições, tem, literalmente, enganado e traído o povo brasileiro nesse sentido. Você escuta que até a própria esquerda está obstruindo um ajuste fiscal que não tem nada de ajuste", criticou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

PSOL

O PSOL, aliado do PT, decidiu obstruir a votação. Em discurso, o líder do partido, Tarcísio Motta (RJ), afirmou que, longe de ser contraditória, a posição era coerente com a trajetória do partido. “Nós do PSOL, em 2023, votamos unificadamente contra o arcabouço fiscal. E por quê? Considerávamos naquele momento uma amarra desnecessária, feita pelo próprio governo Lula, que limitaria o alcance das suas políticas públicas”, disse. "Nós somos contrários porque aquilo que era o tesouraço do Flávio Bolsonaro foi derrotado pelo povo brasileiro”, continuou. “Nós somos contrários porque eles querem agradar a Faria Lima, nós queremos garantir investimentos em políticas públicas, eles querem sabotar o governo, nós queremos que ele dê certo.”

O deputado Lindbergh Farias, que já havia liderado o fogo amigo contra o ajuste do governo durante a votação no Senado, foi o único parlamentar do PT a discursar contra a proposta no plenário.

“Continuo sendo Lula. Lula é a grande esperança desse povo trabalhador brasileiro. O Lula é a grande esperança de uma outra política no mundo. Mas eu me insurjo contra, porque, em alguns momentos da história, a gente tem que saber se posicionar para defender da melhor forma o Lula”, disse.

Lideranças de centro saíram em defesa do projeto. Pedro Lucas Fernandes (MA), líder do União Brasil na Câmara, defendeu a medida. “No governo passado, foi aprovada a emenda constitucional nº 109 (PEC Emergencial). O ajuste fiscal também existiu no governo passado. Só que esse ajuste fiscal agora tem o olhar voltado para a preservação das ações sociais deste governo. Ter esse olhar é fundamental”, disse.

O deputado Hildo Rocha (MDB-MA), orientando pela bancada do MDB, afirmou que o tema era de “fundamental importância para o ajuste econômico do nosso País, para a estabilidade da macroeconomia brasileira e também para o fechamento do Orçamento de 2027”.

A proposta, de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), dá instrumentos para o governo perseguir o centro da meta fiscal, ao prever gatilhos para aumentar a contenção de gastos no Orçamento, corte de isenções tributárias e mudança no cálculo do piso da saúde, entre outras medidas.

O relator na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), deu parecer pela aprovação integral da proposta enviada pelo Senado, sem alterações.

Apesar disso, deputados apresentaram destaques para mudar o texto. Alguns tentaram retirar a possibilidade de o governo limitar a compensação de créditos tributários pelas empresas. O PSOL, por sua vez, quis suprimir o dispositivo que limita a 2% ao ano o crescimento das despesas do governo acima da inflação, a partir de 2027, quando o governo fizer contingenciamento (contenção preventiva de despesas).

O PL apresentou quatro sugestões. Uma delas buscava retirar do projeto o artigo que reduz os repasses da União a Estados e municípios para compensar perdas de arrecadação provocadas pela Lei Kandir. Outro quer suprimir o dispositivo que limita a compensação financeira entre regimes previdenciários.

Outro destaque quer cortar despesas de representação institucional, diárias, passagens, transporte e apoio operacional utilizadas por políticos quando o governo descumprir as disposições previstas no arcabouço. E uma última tenta impedir o bloqueio de recursos destinados a programas e ações de saúde, educação, assistência social e inclusão de pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista (TEA).

Acordo no Senado

No Senado, o relator, Eduardo Braga (MDB-AM), acatou sugestões para viabilizar a aprovação do texto e impedir que fosse retirado dispositivo que limita o uso de compensações tributárias, medida que gerou críticas do setor produtivo e que tem impacto de até R$ 18,3 bilhões no ano que vem - cerca de um terço do total previsto pela equipe econômica, de até R$ 56 bilhões no ano que vem.

Entre os pontos acatados por Braga está a flexibilização do dispositivo que limitava repasses da Lei Kandir. O projeto original limitava o repasse de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão por ano até 2030 e deixava o restante até 2037. Pelo novo acordo, a União paga R$ 2 bilhões em 2027 e quita toda a diferença entre 2028 e 2030.

Braga também aceitou duas sugestões do senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Uma delas reduz de 120 para 60 dias o prazo para que o Congresso analise a regulamentação das verbas indenizatórias pagas a servidores públicos.

Outra prevê que o governo federal seja obrigado a explicar ao Congresso os motivos de um resultado primário inferior a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e apresentar as medidas planejadas para melhorar as contas públicas.

O Senado também aprovou emenda da senadora Tereza Cristina (PP-MS), líder do PP, que retira do limite às compensações tributárias os créditos de PIS/Pasep e Cofins usados para pagar a CBS, o novo tributo federal sobre o consumo que substitui essas contribuições a partir de 2027.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo precisa avançar no ajuste das contas públicas para criar condições para o corte de juros no País. “Nós vamos ter um ano de 2027 bastante desafiador e acho que, para isso, a gente deveria acelerar, seja neste ano, seja no início do ano que vem, as medidas que nos competem enquanto governo que quer fortalecer a economia brasileira”, disse em participação remota no Itaú BBA Macro Vision.