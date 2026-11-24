Cantor porto-riquenho e Roger Waters devem ser confirmados para evento musical organizado por Janja, em Brasília, no dia 5 de janeiro

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Os artistas internacionais Bad Bunny e Roger Waters serão confirmados para se apresentar durante a celebração da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prevista para 5 de janeiro. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo e da rádio CBN.

A organização do evento musical está a cargo da primeira-dama Janja da Silva, que pretende concluir a lista das principais atrações até esta sexta-feira (27), segundo o colunista.

Outros artistas internacionais também estão sendo cotados para a programação, entre eles o cantor Manu Chao e o guitarrista Tom Morello, conhecido por integrar a banda Rage Against the Machine. Morello manifestou publicamente apoio a Lula durante o segundo turno das eleições deste ano.

O porto-riquenho Bad Bunny também declarou apoio ao petista e cedeu os direitos autorais de uma de suas músicas para utilização na campanha de reeleição do presidente.

Roger Waters, por sua vez, tem um histórico de manifestações favoráveis a Lula. Em 2018, o músico tentou visitar o petista na prisão. Posteriormente, também se manifestou publicamente em apoio ao presidente durante shows no Brasil e na campanha eleitoral de 2022.

Festival do Futuro

Janja também esteve à frente da organização da celebração da posse de Lula em 2023. Na ocasião, o evento foi chamado de Festival do Futuro e contou com apresentações de artistas como Chico César, Delacruz, Duda Beat, Francisco El Hombre, Gaby Amarantos e Geraldo Azevedo.