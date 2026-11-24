Presidente do Senado acredita que, havendo concordância das bancadas, PEC de ajuste a ser enviada pelo governo pode ser votada ainda em 2026

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira, 24, considerar haver tempo para se votar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de ajuste fiscal em 2026 caso haja concordância das bancadas. "Acabamos de votar um PLP ... Se conversar com líderes partidários e todos estiverem dispostos a fazer pelo País e dependente do que estiver na redação do texto", declarou a jornalistas, ao chegar ao Senado.

Ele evitou comentar sobre o que espera da proposta. A equipe econômica trabalha para enviar ao Congresso a PEC complementar ao ajuste fiscal até a próxima semana.

O texto com as medidas que envolvem a PEC está sendo preparado, após o aval do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, segundo fontes. O foco da proposta, diz um técnico da equipe econômica, serão as despesas obrigatórias como uma segunda etapa do pacote fiscal do Executivo.

Alcolumbre também evitou comentar a possibilidade de Lula enviar ainda em 2026 uma nova indicação para o Supremo Tribunal Federal. O assunto foi tratado pelos dois em reunião no último fim de semana, mas não há definição.

PEC da Segurança e posse do Congresso

Alcolumbre afirmou que vai conversar com líderes partidários na quinta-feira, 26, para marcar uma data para a promulgação da PEC da Segurança.

O senador também comentou a ideia de Lula de adiantar o horário para a posse dos parlamentares em janeiro: tradicionalmente, é realizada à tarde, e Lula sugeriu que seja realizada às 10h. "Chegou algum pedido? Falou na live, não falou comigo, se ele falar comigo", disse Alcolumbre.