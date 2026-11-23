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A Prefeitura do Recife terá, nesta terça-feira (24), o terceiro nome à frente da administração municipal em menos de uma semana. O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Francisco Bandeira de Mello, assumirá interinamente o comando da capital após o afastamento do prefeito Victor Marques (PCdoB) e a saída temporária de seu substituto, o presidente da Câmara Municipal, Romerinho Jatobá (PSB).

A primeira mudança ocorreu na última sexta-feira (20), quando Victor Marques transmitiu o cargo a Romerinho para viajar à Inglaterra, onde participa de uma formação voltada à gestão pública, saúde, educação e inovação. O presidente da Câmara, no entanto, já tinha uma viagem programada e permanecerá à frente da Prefeitura somente até esta terça-feira.

Com a ausência dos dois, a administração municipal passará às mãos de Francisco Bandeira de Mello, que assumirá a Prefeitura do Recife pela primeira vez. O desembargador está na presidência do TJPE desde fevereiro deste ano, quando sucedeu Ricardo Paes Barreto.

A previsão é que Victor Marques reassuma o comando da Prefeitura no sábado (28), após retornar da viagem internacional, encerrando o período de substituições.

Entenda a linha sucessória do Recife

A sucessão ocorre porque o Recife está sem vice-prefeito desde abril deste ano, quando João Campos (PSB) renunciou ao mandato para disputar o Governo de Pernambuco nas eleições de 2026. Com a saída de João, Victor Marques, então vice-prefeito, assumiu definitivamente a titularidade do Executivo municipal.

Pela Lei Orgânica do Recife, o presidente da Câmara Municipal é o primeiro na linha sucessória quando há ausência simultânea do prefeito e do vice. Caso o chefe do Legislativo também esteja impedido, a responsabilidade passa ao presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

A possibilidade de um desembargador assumir o comando da capital foi estabelecida em abril de 2024, quando a Câmara do Recife aprovou uma emenda à Lei Orgânica para ampliar a linha sucessória municipal.

Naquele mesmo mês, o então presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, tornou-se o primeiro chefe do Judiciário estadual a assumir interinamente a Prefeitura do Recife. A substituição ocorreu durante uma viagem internacional de João Campos, quando a então vice-prefeita Isabella de Roldão e Romerinho Jatobá também não puderam assumir a função.

Agora, pouco mais de dois anos depois, a Prefeitura voltará a ser administrada temporariamente pelo presidente do TJPE, desta vez em razão das viagens de Victor Marques e Romerinho Jatobá.