A regra geral prevê dois períodos de descanso por semana, com duração mínima de 24 horas cada, podendo ser consecutivos ou não

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O Ministério do Trabalho e Emprego publicou nesta segunda-feira (23) a portaria que estabelece regras complementares para a redução da jornada semanal e a adoção da escala 5x2, com dois dias de descanso remunerado. O texto detalha como serão concedidas as folgas, estabelece critérios para o trabalho aos domingos e feriados e define condições específicas para algumas categorias profissionais.

A portaria é a primeira de quatro normas complementares previstas pelo governo federal para regulamentar a mudança, estabelecida por emenda à Constituição.

A regra geral prevê dois períodos de descanso por semana, com duração mínima de 24 horas cada. Eles poderão ser consecutivos ou não, e um deles deverá ocorrer preferencialmente aos domingos.

A portaria também permite que acordos e convenções coletivas estabeleçam formas diferentes de distribuição das folgas. Nesse caso, deverá ser mantida a média de dois repousos semanais no mês, com pelo menos um dia de descanso a cada seis dias consecutivos de trabalho.

O número mínimo de folgas será calculado conforme a quantidade de dias de cada mês. O total deverá corresponder ao dobro do número de dias do mês dividido por sete, com arredondamento para cima. Assim, meses com 30 dias terão de garantir pelo menos nove dias de descanso.

Trabalho aos domingos e feriados

A regulamentação não proíbe o funcionamento de estabelecimentos aos domingos e feriados. As atividades que precisam funcionar nesses dias poderão manter o expediente, desde que respeitem as exigências legais.

O trabalho realizado no período destinado ao repouso semanal deverá ser remunerado em dobro, caso não haja concessão de folga compensatória na mesma semana.

No comércio, o descanso semanal deverá coincidir com o domingo pelo menos uma vez a cada três semanas. Para as demais atividades, a previsão é de que isso ocorra preferencialmente ao menos uma vez a cada quatro semanas.

A portaria também determina a organização de escala quinzenal de revezamento para as trabalhadoras, de forma a favorecer o descanso aos domingos, conforme previsto na legislação trabalhista.

Redução da jornada será gradual

A diminuição da carga horária ocorrerá em duas etapas:

A partir de 16 de dezembro de 2026: limite de 42 horas semanais.

A partir de 16 de dezembro de 2027: limite de 40 horas semanais.

A redução também será aplicada aos contratos já existentes, sem diminuição dos salários ou dos pisos das categorias. A portaria estabelece que a mudança não representa reajuste do valor mensal recebido pelos trabalhadores.

Para o cálculo do salário por hora, será utilizado o divisor 210 durante a etapa de 42 horas semanais. Quando o limite passar a 40 horas, o divisor será 200.

O que muda para categorias específicas

A principal mudança envolve os trabalhadores submetidos à escala 12x36, que prevê 12 horas de trabalho seguidas por 36 horas de descanso. A partir de dezembro de 2027, quando o limite semanal chegar a 40 horas, as horas que ultrapassarem essa média deverão ser compensadas ou pagas como extras, conforme acordo ou convenção coletiva.

Nos turnos ininterruptos de revezamento, a jornada será de seis horas diárias, salvo previsão diferente em negociação coletiva. Ainda assim, deverão ser respeitados os limites semanais e os dois dias de repouso.

Para os trabalhadores da escala 12x36, a compensação das horas excedentes ou o pagamento de horas extras deverá ser definido por acordo ou convenção coletiva quando a média mensal ultrapassar o limite semanal previsto na Constituição.

Já profissionais com diploma de nível superior e remuneração igual ou superior a duas vezes e meia o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social ficam dispensados das regras de duração e controle da jornada. O direito aos dois dias de descanso semanal, porém, permanece garantido.

A portaria também determina que as férias não comecem nos dois dias anteriores a feriados ou ao repouso semanal remunerado.