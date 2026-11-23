Em reunião com ministros da Corte e presidentes do Congresso, presidente também considera possibilidade de indicar uma mulher para a vaga de Barroso

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF), mas está disposto a considerar outras alternativas diante da resistência ao nome. A possibilidade de escolher uma mulher também entrou nas conversas sobre a vaga aberta desde a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025.

No último sábado (21), o chefe do Executivo se reuniu, no Palácio da Alvorada, com os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, além dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (UB), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos).

Segundo os relatos, Lula afirmou que Messias continua sendo sua primeira opção, mas se mostrou aberto a discutir nomes que tenham aceitação entre os ministros do Supremo e condições políticas de aprovação no Senado.

A resistência a Messias também foi um dos assuntos da reunião. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, ministros do STF criticaram o nome do advogado-geral e indicaram que poderiam atuar contra sua aprovação. A avaliação seria de que ele teria alinhamento com o ministro André Mendonça caso assumisse uma cadeira na Corte.

O nome do advogado-geral da União foi rejeitado em abril no Senado. Uma regra interna da Casa impede que um nome rejeitado pelo plenário seja novamente submetido à votação durante a mesma legislatura. Por esse entendimento, Messias só poderia ter sua indicação reapresentada em fevereiro de 2027.

Nome de Rodrigo Pacheco é defendido

O ex-presidente do Senado e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Rodrigo Pacheco, voltou a ser apresentado como alternativa. Alcolumbre e o ministro Alexandre de Moraes estariam entre os principais defensores de seu nome, assim como os demais presentes na reunião também teriam preferência pelo ex-senador.

Lula, no entanto, demonstraria resistência a Pacheco, por insatisfação com o fato de o ex-senador não ter aceitado disputar o governo de Minas Gerais, além de ter assumido uma vaga no TCU sem procurá-lo. Pacheco tomou posse no tribunal em 30 de setembro.

Mulheres entram na lista de possibilidades

Outra possibilidade discutida por Lula é indicar uma mulher para o Supremo. O presidente pediu sugestões de nomes femininos, enquanto a primeira-dama Janja, também tem defendido essa alternativa.

Entre as possíveis candidatas mencionadas pelo Estadão estão as ministras do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Regina Helena Costa e Daniela Teixeira, além de Estela Aranha, integrante do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Lula pretende encaminhar a indicação até o fim deste ano. Até 2030, o presidente ainda terá outras três vagas para preencher no STF, com as aposentadorias compulsórias dos ministros Luiz Fux, em 2028, Cármen Lúcia, em 2029, e Gilmar Mendes, em 2030.





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