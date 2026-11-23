Cenário de incerteza sobre as contas públicas, câmbio pressionado e efeitos do El Niño nos preços dos alimentos baixou as expectativas do mercado

O Ministério da Fazenda reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira e elevou as estimativas de inflação e de cotação do dólar para o fim de 2026. A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano caiu de 2% para 1,9%. Já a estimativa para a inflação oficial subiu de 4,9% para 5,3%, valor 0,8 ponto porcentual acima do limite máximo da meta, de 4,5%. O governo também revisou para cima a previsão para o dólar, que fechou em leve baixa nessa segunda-feira (23) após seis sessões de alta.

A revisão, que consta no Boletim Macrofiscal, divulgado na segunda, pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, ocorre em meio à piora das expectativas do mercado, em um cenário de incerteza sobre as contas públicas, câmbio pressionado e efeitos do El Niño nos preços dos alimentos.

Para 2027, a previsão de crescimento da economia caiu de 2,3% para 1,8%, como antecipou o Estadão. Mesmo com a revisão, as estimativas do governo continuam mais otimistas do que as dos analistas ouvidos pelo Banco Central. No relatório Focus divulgado também nessa segunda-feira, a expectativa média do mercado é de crescimento de 1,7% em 2026 e de 1% em 2027.

A Fazenda também reduziu a previsão de crescimento da economia no terceiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado, de 1,8% para 1,6%.

Segundo a SPE, o mercado de trabalho ainda aquecido, os reajustes do Bolsa Família e a proibição das bets ajudam a sustentar o consumo no fim do ano. Para 2027, a redução da previsão de crescimento reflete a perspectiva de juros e crédito caros por mais tempo, a contribuição menor da agropecuária e o ritmo mais fraco da economia no ano anterior.

A secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, afirmou que os indicadores apontam para uma perda de ritmo da atividade econômica já neste último trimestre.

Segundo ela, parte da cautela está relacionada à incerteza provocada pela eleição presidencial, mas ainda é cedo para avaliar se o pessimismo vai persistir. "Obviamente que há algum efeito do processo eleitoral nessas expectativas, então, precisamos esperar um pouco ainda a correção desses indicadores", disse durante a apresentação do boletim.

