Câmara dos Deputados vota urgência para ajuste fiscal e pode aprovar mérito
Relator divulgou parecer sem mudanças no texto aprovado pelo Senado; federações partidárias ainda podem apresentar sugestões de alteração
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A Câmara dos Deputados pode votar nesta segunda-feira (23) o projeto de lei complementar do governo federal com medidas de ajuste fiscal (PLP 299/2026). O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta um requerimento de urgência para acelerar a tramitação da proposta.
Se aprovado, o pedido permite que o texto seja analisado diretamente pelos deputados, sem passar por todas as etapas habituais.
O relator do projeto na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE), apresentou o parecer na quinta-feira (19). O documento não propõe mudanças em relação à versão aprovada pelo Senado Federal.
Bancadas discutem votação do projeto
Desde a semana passada, Benevides Filho tem conversado com representantes das bancadas sobre a proposta. Nesta segunda-feira, está prevista uma reunião com deputados do PL.
A federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, também pode apresentar destaques para modificar pontos do texto. Até o momento, apenas a federação PSOL-Rede protocolou uma sugestão de alteração.