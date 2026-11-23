Relator divulgou parecer sem mudanças no texto aprovado pelo Senado; federações partidárias ainda podem apresentar sugestões de alteração

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A Câmara dos Deputados pode votar nesta segunda-feira (23) o projeto de lei complementar do governo federal com medidas de ajuste fiscal (PLP 299/2026). O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta um requerimento de urgência para acelerar a tramitação da proposta.

Se aprovado, o pedido permite que o texto seja analisado diretamente pelos deputados, sem passar por todas as etapas habituais.

O relator do projeto na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE), apresentou o parecer na quinta-feira (19). O documento não propõe mudanças em relação à versão aprovada pelo Senado Federal.

Bancadas discutem votação do projeto

Desde a semana passada, Benevides Filho tem conversado com representantes das bancadas sobre a proposta. Nesta segunda-feira, está prevista uma reunião com deputados do PL.

A federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, também pode apresentar destaques para modificar pontos do texto. Até o momento, apenas a federação PSOL-Rede protocolou uma sugestão de alteração.

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