Para o órgão, o fim das travas temporais prejudica a proteção da saúde, da segurança e da recuperação física e mental dos trabalhadores

A Advocacia-Geral da União (AGU) se manifestou contra a liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino que flexibilizou os prazos para folgas após o fim da escala 6x1. No documento enviado ao ministro nesta segunda-feira, 23, o braço jurídico do governo sustenta que as questões tratadas pela liminar são contempladas pelo decreto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que regulamenta a nova escala de trabalho, obrigatória a partir de 16 de dezembro.

As ações sobre o tema foram movidas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A decisão foi tomada por Dino em 12 de novembro após ouvir representantes das empresas e de entidades sindicais em audiência de conciliação.

A emenda prevê que acordos e convenções coletivas poderão estabelecer regimes de compensação que assegurem, na média, dois dias de repouso por semana - oito dias de repouso por mês - e ao menos uma folga por semana, preferencialmente aos domingos. A decisão de Dino, na prática, desconsidera os prazos para usufruto das folgas, deixando a definição a cargo de acordo ou convenção coletiva.

Para a AGU, o fim das travas temporais prejudica a proteção da saúde, da segurança e da recuperação física e mental dos trabalhadores. "O afastamento generalizado das balizas temporais constitucionalmente estabelecidas pode permitir períodos prolongados de trabalho sem descanso adequado, comprometendo a própria finalidade protetiva da reforma", diz a manifestação.

Outro trecho da liminar contestado pela AGU proíbe o aumento ou diminuição de salário após a implementação da escala 5x2. Para o órgão, a determinação é inválida porque atendeu a um pedido da Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif) - que não é parte do processo.

A AGU ainda contestou a autorização para que as empresas distribuam a jornada semanal de 42 horas de trabalho ao longo dos cinco dias da semana - ou seja, 8h24 por dia - sem necessidade de pagamento de adicional dos 24 minutos excedentes. A determinação vale para os casos em que não houve negociação coletiva.

Para a AGU, permitir 8h24min sem hora extra e sem pacto coletivo substitui a negociação - prevista na Constituição - por uma autorização judicial de "caráter precário".

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