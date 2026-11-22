A ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) disse que Bolsonaro "passou a noite sem dor" e que realizou "alguns exames de imagem"

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua sem previsão de alta hospitalar, segundo boletim médico divulgado neste domingo, 22, pelo DF Star."O hospital DF Star informa que o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Paciente apresenta-se clinicamente estável, mantendo tratamento clínico, jejum e suporte nutricional. Segue sem previsão de alta hospitalar", informou.

O boletim não cita exames feitos pelo ex-presidente neste domingo. Mais cedo, a ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) disse que Bolsonaro "passou a noite sem dor" e que realizou "alguns exames de imagem" pela manhã e faria um raio X com contraste.

"Continuem em oração por ele, para que o intestino volte a funcionar normalmente e ele não precise passar por um novo procedimento mais invasivo", escreveu a senadora eleita em seu Instagram.

Histórico

Bolsonaro passou mal na sexta-feira (20) e foi levado ao Hospital DF Star para receber atendimento médico. Na ocasião, a ocorrência foi confirmada por seu filho, Carlos Bolsonaro. De acordo com o hospital, Bolsonaro deu entrada com quadro de dor e distensão abdominal.

Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, sentiu fortes dores abdominais e foi atendido por seu médico particular, que recomendou seu encaminhamento à unidade hospitalar para a realização de exames. O trajeto foi acompanhado por viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo monitoramento da residência do ex-presidente.

No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista. Após passar por uma cirurgia, obteve o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar. O ex-presidente também se recupera de uma pneumonia bacteriana.

Visita dos filhos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, neste sábado (21), que os filhos e a enteada de Jair Bolsonaro - Carlos Nantes Bolsonaro, Jair Renan Valle Bolsonaro, Laura Firmo Bolsonaro e Letícia Marianna Firmo da Silva - possam visitá-lo durante o período de internação, respeitados os horários de visita e as regras de segurança do Hospital DF Star.

É vedado, no entanto, o ingresso de celulares, câmeras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios do custodiado.